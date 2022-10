सुबह में उठने के बाद आखिर इतनी थकान क्यों रहती है, ये 5 कारण हो सकते हैं जिम्मेदार, जानें कैसे पाएं छुटकारा

waking up tired and no energy: शरीर को स्वस्थ्य रखने के लिए पर्याप्त और अच्छी नींद की जरूरत होती है. पर्याप्त और अच्छी नींद से मानसिक और शारीरिक स्थितियां सही रहती है और दिन भर हम ताजगी के साथ काम करते रहते हैं. लेकिन कुछ लोग रात में अच्छी नींद लेने के बावजूद सुबह में थकान से चूर रहते हैं. सुबह उठते ही पूरे शरीर में दर्द और थकान महसूस होता है. इस थकान की वजह से दिन के काम पर असर पड़ता है. जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है. हर दिन सुबह में उठने के दौरान भारी जद्दोजेहद करना पड़ता है. यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, रात में अच्छी नींद के बावजूद सुबह उठते ही थकान से परेशान हो जाते हैं तो इसकी कई वजहें हो सकती हैं. एचटी की खबर में स्लीप एक्सपर्ट डॉ मिशेल ब्रिएस ने इसके निम्नलिखित कारण बताए हैं.

सुबह थकान के कारण

गलत समय पर बिस्तर पर जाना- कहा जाता है कि रात उल्लू के लिए और सुबह चिड़ियों के लिए होती है. आपका शरीर एक विशिष्ट कालक्रम (बायलॉजिकल क्लॉक) पर आधारित है जिसमें सभी चीजों के लिए नियत समय निर्धारित है. अगर आप गलत समय पर सोने जाएंगे तो बेशक आपको अच्छी नींद आए लेकिन सुबह उठने में परेशानी होगी ही. इसलिए रात में जल्दी सोने की कोशिश करें.

सुबह उठने के लिए बार-बार नींद तोड़ना -कई बार लोग सुबह उठने के चक्कर में रात की नींद खराब कर लेते हैं. मसलन यदि 6 बजे उठना है तो 4 बजे से ही वे उठने की कोशिश करेंगे और इस दौरान वे बार-बार जागेंगे कि कहीं 6 तो नहीं बज गए. इस स्थिति में नींद खंडित हो जाती है और नतीजा यह होता है कि सुबह उठने में बहुत परेशानी होती है.

बेडरूम का माहौल सही नहीं होना -नींद के लिए बेडरूम में बहुत सी चीजें जिम्मेदार होती हैं. अच्छी नींद के लिए रूम का तापमान और रोशनी का बहुत असर होता है. अगर रूम का टेंपरेचर बहुत ज्यादा या कम है तो नींद में खलल पड़ती है. इसी तरह रोशनी का भी बहुत महत्व है. अच्छी नींद के लिए ब्लू लाइट का इस्तेमाल करें. इससे मेटाटोनिन हार्मोन रिलीज होता जिससे अच्छी नींद आएगी.

अल्कोहल या कैफीन का सेवन-रात को अक्सर कुछ लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं. शराब का सेवन तत्काल तो नींद दिला देता है लेकिन इससे गहरी नींद नहीं आती है. यही असर कैफीन का भी होता है. इन दोनों के सेवन से रात में गहरी नींद नहीं आती जिसके कारण सुबह उठने में थकान का अनुभव होता है. यदि अच्छी नींद लेनी है तो दोपहर 2 बजे के बाद कॉफी और सोने से 3 घंटे पहले शराब को छोड़ दें.

