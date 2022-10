World Sight Day 2022: ज्यादा स्क्रीन देखने से आंखों पर लग जाता है चश्मा, डॉक्टर से जानें बचने के तरीके

World Sight Day, How To Keep Eyes Healthy: आज के दौर में सभी उम्र के लोगों के हाथ में स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप दिख जाएगा. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक दिनभर स्क्रीन पर समय बिताते हैं. भारत स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में शुमार है. हैरानी वाली बात यह भी है कि हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रेटिना यानी आंखों की बीमारियों से जूझ रहे हैं. भारत में आंखों की बीमारियों के बढ़ते बोझ की बड़ी वजह स्मार्टफोन, कंप्यूटर और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल है. आंखों की समस्याओं को नजरअंदाज करने से व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है. आज आपको बताएंगे कि कैसे फोन, टैबलेट और लैपटॉप की स्क्रीन हमारी आंखों की दुश्मन साबित हो रही है.

आंखों की बीमारियों का बढ़ रहा प्रकोपदिल्ली के सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉ. महिपाल एस सचदेव का कहना है कि भारत में अभी भी लाखों लोग मोतियाबिंद की वजह से अंधे हो चुके हैं, हालांकि उनकी आंखें इलाज के जरिए ठीक हो सकती हैं. दूसरी तरफ देश में बड़ी संख्या में 40 या उससे ज्यादा उम्र के लोग ग्लूकोमा से पीड़ित हैं, जो सही इलाज के बिना हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे. इसके अलावा डायबिटिक मैकुलर एडिमा (डीएमई) भी आंखों की लाइलाज समस्या है, जिसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, इलाज और ब्लड शुगर कंट्रोल कर कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. सभी लोगों के लिए कम उम्र से ही आंखों को हेल्दी रखने की कोशिश करनी चाहिए. इसके लिए समय-समय पर चेकअप कराना चाहिए.

स्क्रीन से आंखों को होते हैं कई नुकसानपीजीआई चंडीगढ़ के विटेरियोरेटिनल और यूविया, एडवांस्ड आई सेंटर की प्रोफेसर डॉ. विशाली गुप्ता के अनुसार लंबे समय तक स्क्रीन देखने से हमारी आंखों को काफी नुकसान हो सकता है. स्क्रीन पर लंबे समय तक देखने के दौरान लोग पलकें नहीं झपकाते. इससे आंखों में ड्राइनेस और जलन की समस्या हो जाती है. लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन या स्मार्टफोन को घूरने से अस्थेनोपिया, ओकुलर थकान या आंखों की थकान हो जाती है. स्क्रीन से नीली रोशनी के अत्यधिक संपर्क में आने से रेटिना को नुकसान पहुंचता है. इससे ज्यादा उम्र के लोगों की आंखों को ज्यादा नुकसान होता है. मायोपिया या निकट दृष्टिदोष एक ऐसी स्थिति है जहां दूर की वस्तुओं को देखना या धुंधला दिखना मुश्किल होता है, जबकि आपके पास की वस्तुएं स्पष्ट होती हैं. घर के अंदर रहना और लंबे समय तक स्क्रीन को घूरते रहने से मायोपिया की समस्या हो सकती है.

आंखों को कैसे रखें हेल्दी?– स्क्रीन देखते वक्त पलक झपकाते रहें. इस दौरान हाइड्रेटिंग आई ड्रॉप का उपयोग करके ड्राइनेस की समस्या से बचा जा सकता है.– स्क्रीन की चकाचौंध को कम करने के लिए ओवरहेड लाइटिंग लगाएं और कंप्यूटर स्क्रीन से कम से कम एक हाथ की दूरी बनाए रखें.– आंखों का तनाव कम करने के लिए स्क्रीन पर आने वाले कंटेंट का आकार बढ़ाएं और हर 30-40 मिनट में ब्रेक लेने पर फोकस करें.