World Sleep Day 2023: रात में नहीं आती है गहरी नींद, 6 स्लीपिंग टिप्स करें ट्राई, हमेशा रहेंगे फ्रेश और हेल्दी

How to Get Good Sleep in Night: हेल्दी लाइफस्टाइल एन्जॉय करने के लिए भरपूर नींद लेना भी जरूरी होता है. हालांकि कुछ लोग अक्सर स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हो जाते है. जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है. ऐसे में अगर आपको भी रात में नींद नहीं आती है. तो कुछ सिंपल टिप्स फॉलो करके आप ना सिर्फ मिनटों में डीप स्लीप ले सकते हैं बल्कि खुद को हेल्दी भी रख सकते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार रात में 6-8 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है. आजकल की बिजी लाइफस्टाइल और स्ट्रैस के कारण कई लोगों को रात में नींद नहीं आती है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं गहरी नींद लेने के कुछ तरीके, जिसकी मदद से आप दिन भर एक्टिव और एनर्जेटिक रह सकते हैं.

मसाज ट्राई करें- रात में नींद ना आने की स्थिति में मसाज थेरेपी ट्राई करना बेस्ट ऑप्शन होता है. इसके लिए थोड़ा सा तेल लेकर सिर की मालिश करें. जिससे आपको काफी रिलैक्स महसूस होगा और नींद भी जल्दी आ जाएगी.

नहाना ना भूलें- रात को गहरी नींद में सोने के लिए आप गुनगुने पानी से बाथ ले सकते हैं. दरअसल गुनगुने पानी से नहाने पर शरीर की सारी थकान मिट जाती है. जिससे आपको नींद अच्छी आती है. ऐसे में सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाना ना भूलें.

बुक रीडिंग करें- भरपूर नींद लेने के लिए बुक रीडिंग करना भी बेहतर विकल्प हो सकता है. ऐसे में सोने से पहले आप अपनी मन पसंद किताब पढ़ सकते हैं. इससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा और नींद भी आसानी से आ जाएगी.

वर्कआउट करने से बचें- कुछ लोगों को सोने से पहले वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत होती है. मगर इससे आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है और आपको नींद आने में परेशानी हो सकती है. इसलिए सोने से तीन घंटे पहले वर्कआउट को अवॉयड करना बेहतर रहता है.

सही समय पर खाएं खाना- ज्यादातर लोग रात में खाने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं. इससे ना सिर्फ आपको नींद आने में दिक्कत होती है बल्कि डाइजेशन से जुड़ी समस्या भी हो सकती है. इसलिए सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खाना बेस्ट रहता है.

टाइम फिक्स करें- बेहतर नींद लेने के लिए सोने और उठने का समय बिल्कुल फिक्स होना चाहिए. इससे आपको भरपूर नींद लेने में मदद मिलेगी और आपकी बॉडी भी दिन भर एक्टिव महसूस करेगी.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)