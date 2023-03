लिवर को सड़ा देती है यह बीमारी, स्किन-आंखों में दिखते हैं 5 लक्षण, इलाज नहीं हुआ तो घातक परिणाम

Sign and Symptoms of Hepatitis C: हेपेटाइटिस सी बेहद खतरनाक बीमारी है. यह वायरस से होता है. अगर संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति में यह वायरस प्रवेश कर जाए तो उसे भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है. हेटटाइटिस सी के कारण लिवर एक तरह से खोखला हो जाता है. अगर समय पर इलाज न किया जाए तो लिवर सिरोसिस, लिवर डैमेज और लिवर फेल्योर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. कुछ समय पहले तक हेपेटाइटिस सी के लिए इंजेक्शन लगाया जाता था लेकिन इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स थे. पर अब अगर समय पर इसका इलाज हो जाए तो इसे आसानी से सही किया जा सकता है.इसलिए इस बीमारी को नजरअंदाज न करें. लक्षण देखते हैं तुरंत डॉक्टर के पास इलाज कराने पहुंचे.

मुश्किल यह है जितने लोगों को हेपेटाइटिस सी होता है, उनमें आधे लोगों को पता नहीं कि उन्हें हेपेटाइटिस सी की बीमारी हो गई. बाद में बीमारी जब बेकाबू हो जाती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं. शुरुआत में इसके कोई लक्षण मुश्किल से ही दिखता है. इसलिए लक्षण दिखे या न दिखे. समय-समय पर ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए. दिलचस्प बात यह है कि 1945 से लेकर 1965 के बीच पैदा लिए लोगों में हेपेटाइटिस सी सी का खतरा ज्यादा है. यानी बुजुर्गों में हेपेटाइटिस सी न हो, इसके लिए चौकन्ना होना बहुत जरूरी है.

ये हैं हेपेटाइटिस सी के लक्षण



1.स्किन और आंखों में पीलापन-मायो क्लिनिक के मुताबिक आमतौर पर जब जॉन्डिस होता है तो स्किन और आंखों में पीलापन दिखने लगता है. हेपेटाइटिस सी में ये बहुत बाद के लक्षण हैं. हेपेटाइटिस सी सी से पहले जॉन्डिस भी हो सकता है. इसलिए स्किन और आंखों को हमेशा चेक करें और हल्का सा भी पीलापन आए तो डॉक्टर के पास जाएं.

2. आसानी से ब्लीडिंग-हेपेटाइटिस सी के शुरुआती लक्षण ब्लीडिंग से पता चल सकता है. अगर मामूली चोट या कट लग जाए और खून निकलने लगे तो यह हेपेटाइटिस सी सी के शुरुआती लक्षण है.

3.भूख न लगना-हालांकि भूख न लगना कई बीमारियों के संकेत हो सकते हैं लेकिन हेपेटाइटिस सी में भूख न लगने के साथ-साथ खाना खाने में टेस्ट भी नहीं लगता है. भूख न लगना अपने आप में बीमारी है. इसलिए इस तरह की स्थिति आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

4.पेट के आस-पास फ्लूड जमा होना-हेपटाइटिस सी होने पर पेट के आसपास तरल पदार्थ यानी फ्लूड जमा होने लगता है. यह जलोदर की बीमारी कहलाती है. इसमें पेट बड़ा हो जाता है और पीलापन या सफेद रंग लिए बहुत भद्दा देखने में लगता है.

5. वजन में कमी-हेपटाइटिस सी की बीमारी होने पर अचानक वजन कम हो जाता है. इसलिए यदि अचानक वजन कम होने लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

6. भ्रम, नींद न आना और बोलने में दिक्कत-जब अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति हो. सोचने में दिक्कत हो, नींद न आएं और जो बोलने की कोशिश कर रहे हो, वो बोला न जाए, तो ये सब हेपेटाइटिस सी सी के लक्षण हो सकते हैं.

हेपेटाइटिस सी सी से होने वाली बीमारी

1.लिवर सिरोसिस-हेपेटाइटिस सी को बहुत दिनों तक बिना इलाज छोड़ दिया जाए तो लिवर सिरोसिस की बीमारी हो सकती है. इससे लिवर में घाव हो जाता है जिसके कारण लिवर का कामकाज ठप हो जाता है.

2. लिवर कैंसर-हेपेटाइटिस सी से पीड़ित कुछ मरीजों में लिवर कैंसर भी हो सकता है.

3. लिवर फेल्योर-एडवांस स्टेज में अगर हेपेटाइटिस सी पहुंच जाए तो यह लिवर के फंक्शन को बंद कर देता है जिसके कारण लिवर फेल्योर हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है.

