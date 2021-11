दिल की अच्छी सेहत के लिए कब सोना है जरूरी? स्टडी में बताया गया बेस्ट स्लीप टाइम

Sleeping time linked with Heart Health: सही समय पर सोने जाना और पर्याप्त नींद लेना (Getting Enough Sleep) अच्छी सेहत (Good Health) के लिए बहुत जरूरी है. ये हमारी बॉडी और ब्रेन (Brain) को ‘चंगा’ रखना का काम करता है और ये बात तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि हेल्दी रहने लिए जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए. लेकिन अब इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है. जिसमें नींद के समय (Sleeping time) का संबंध दिल की सेहत (Heart Health) से बताया गया है. दरअसल, रिसर्चर्स ने स्टडी के आधार पर यह दावा किया है कि रात में 10 बजे से 11 बजे के बीच सोने जाने से दिल से जुड़ी बीमारियों यानी हार्ट डिजीज (heart disease) का रिस्क कम हो जाता है. रिसर्चर्स की एक इंटरनेशनल टीम ने अपनी स्टडी में बताया कि 10 बजे से 11 बजे के बीच सोने जाने वाले लोगों में, इससे पहले या बाद में सोने जाने वालों की तुलना में दिल के रोगों से जुड़े खतरों की आशंका कम हो जाती है. यह स्टडी ईसीएस (ESC) यानी यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी (European Society of Cardiology) के जर्नल यूरोपियन हार्ट जर्नल-डिजिटल हेल्थ (European Heart Journal – Digital Health) में प्रकाशित हुई है.

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर (University of Exeter) में कार्यरत और इस स्टडी के लेखक डॉ डेविड प्लांस (Dr David Planes) के अनुसार, ‘हमारी बॉडी में 24 घंटे की एक आंतरिक घड़ी (internal clock) होती है, जिसे सर्कैडियन रिदम (लय) (circadian rhythm) कहा जाता है. यह आंतरिक घड़ी ही हमारे फिजिकल और मेंटल वर्क को रेगुलेट करने में मदद करती है. हालांकि, हम अपनी स्टडी से इसके कार्य का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन परिणाम बताते हैं कि जल्दी या देर से सोने से शरीर की घड़ी के बाधित होने की आशंका अधिक हो सकती है. जिससे हार्ट की हेल्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.’

नींद की शुरुआत और हार्ट से जुड़ी बीमारी!

बता दें कि कई विश्लेषणों में नींद की अवधि और हार्ट रोगों के बीच संबंध की जांच की गई है. लेकिन अभी तक सोने जाने के टाइम और हार्ट डिजीज के बीच संबंधों का पता नहीं चल सका है. इस नई स्टडी में इसी संबंध का पता लगाने का प्रयास किया गया है. इसमें बड़ी संख्या में वयस्कों की रिपोर्ट को शामिल किया गया, जिसमें नींद की शुरुआत और हार्ट डिजीज के बीच संबंध का पता लगाया गया.

इस तरह हुई स्टडीइस स्टडी में यूके बायोबैंक में 2006 और 2010 के बीच भर्ती किए गए, 88026 लोगों को शामिल किया गया था. इसमें 43 से 79 साल के बीच के लोग शामिल थे. इनकी औसत आयु 61 साल थी. जिनमें 58 प्रतिशत महिलाएं थीं. कलाई में पहने जाने वाले एक्सेलोमीटर (accelerometer) का यूज कर 7 दिनों में सोने की शुरुआत और जागने के समय का डाटा इकट्ठा किया गया. इसके अलावा प्रतिभागियों के लाइफस्टाइल, हेल्थ और फिजिकल स्टेटस का पता लगाने के साथ एक प्रश्नावली (questionnaire) भरवाई गई.

स्टडी में क्या निकला?

रिसर्चर्स ने 5 साल 7 महीने निगरानी की और सामने आया कि 3172 प्रतिभागियों (3.6 प्रतिशत) में हार्ट संबंधी बीमारी देखने को मिली. 10 बजे से 10.59 बजे के बीच सोने जाने वालों की तुलना में वे लोग ज्यादा पीड़ित हुए, जो आधी रात या उसके बाद सोने गए.