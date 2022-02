कोलोन कैंसर के इलाज में कारगर हो सकती हैं पहाड़ी जड़ी-बूटियां, स्टडी में जुटे साइंटिस्ट

Colon Cancer Treatment by Mountain Herbs : कुमाऊं यूनिवर्सिटी (Kumaun University) के रिसर्चर्स ने डीएसबी परिसर स्थित जंतु विज्ञान की प्रयोगशाला (Laboratory of Zoology) में कोलोन कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर की कोशिका (Cell) पर स्टडी शुरू हो गई है. इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे (National Center for Cell Science Pune) से कैंसर की जीवित कोशिका को यहां लाया गया है.