महिलाओं के कार्डियक फंक्शन को ज्यादा प्रभावित करता है HIV, मरीजों में हार्ट फेलियर का रिस्क ज्यादा - स्टडी

HIV Patients at Higher Risk of Heart Failure : सामान्य लोगों के मुकाबले एचआईवी पीड़ितों को हृदय गति रुकने (Heart Failure) का खतरा ज्यादा होता है. मेयो क्लिनिक प्रोसिडिंग्स (Mayo Clinic Proceedings) में प्रकाशित यह स्टडी अपनी तरह के विस्तृत स्टडीज में शुमार है. अमेरिका स्थित कैसर परमानेंट डिवीजन ऑफ रिसर्च (Kaiser Permanente division of research) में एचआईवी महामारी विशेषज्ञ (HIV epidemiologist) और इस स्टडी के सीनियर राइटर माइकल जे सिल्वरबर्ग (Michael J. Silverberg) ने कहा, 'नई स्टडी में हमने एचआईवी मरीजों के दिल पर पड़ने वाले प्रभावों से लेकर उसकी गति रुकने तक के पहलुओं को शामिल किया.'