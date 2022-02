Holi 2022: होली पर घर में आसान तरीके से बनाएं हर्बल गुलाल, स्किन रहेगी 100% स्ट्रेस फ्री

How To Make Herbal Gulal At Home: होली (Holi) पर बाजारों में ढेर सारे रंग-बिरंगे गुलाल आपको आसानी से मिल जाएंगे लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्‍स और सिंथेटिक एजेंट स्किन के लिए सुरक्षित नहीं माने जाते. कई लोगों को इनके इस्‍तेमाल से स्किन पर एलर्जी, जलन और खुजली जैसी समस्या होने लगती है. इस वजह से पिछले कुछ सालों से हर्बल गुलाल (Herbal Gulal) का प्रचलन बढ़ा है. हर्बल गुलाल स्किन के लिए अच्‍छा होता है और आप इसे घर (At Home) पर भी बना (Make) सकते हैं.