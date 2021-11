विंटर में सर्दी, खांसी कर रही है परेशान तो अपनाएं ये 6 घरेलू उपाय, मिलेगा फायदा

Home Remedies For Cold And Cough : विंटर (Winter) आते ही खांसी और सर्दी (Cold And Cough) हमें परेशान कर देती है. लेकिन यह एक कॉमन समस्‍या है जो अपने आप ही ठीक भी हो सकती है. लेकिन अगर खांसी सर्दी लंबे समय तक रह जाए तो इनकी वजह से हम थकान और बीमार महसूस करने लगते हैं. ऐसे में दवाओं को लेने की बजाय अगर हम घरेलू उपायों (Home Remedies) की मदद लें तो यह काफी फायदेमंद और नेचुरल तरीका है. जिसका शरीर में साइड इफेक्‍ट नहीं होता. आयुर्वेद में इनका प्रयोग सालों से किया जा रहा है और ये काफी इफेक्टिव भी होते हैं.