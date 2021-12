कम उम्र में हो रही है दाढ़ी-मूंछ सफेद? 5 घरेलू उपायों की लें मदद, जल्द दिखेगा असर

Home Remedies To Darken Beard And Mustache : अगर आप कैमिकल युक्‍त कलर का इस्‍तेमाल दाढ़ी और मूंछ (Beard And Mustache) को कलर करने के लिए करते हैं तो इससे कई तरह के साइड इफेक्ट भी सामने आने लगते हैं. ऐसे में अगर आप भी दाढ़ी और मूंछों को कलर करने की असमंजसता में हैं तो बता दें कि आप कुछ नेचुरल तरीके से भी इन्‍हें आसानी से दोबारा काला कर सकते हैं. जी हां, यहां हम आपको कुछ साधारन से घरेलू उपाय (Home Remedies) बता रहे हैं जो बालों को बिना नुकसान पहुंचाए काला बनाते हैं और इन्‍हें बार बार रंगने की भी जरूरत नहीं पड़ती. तो आइए जानते हैं क्‍या हैं वे तरीके.