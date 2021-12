Tips To Get Rid of Dandruff in Winter: सर्दी में डैंड्रफ से परेशान हैं तो इन घरेलू तरीकों से भगाएं

Tips To Get Rid of Dandruff in Winter: सर्दियों (Winter) में बालों में डैंड्रफ (Dandruff) की वजह से खुजली (Itching) तो बढ़ती ही है. कई बार लोगों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है. इसलिए डैंड्रफ की दिक्कत से निजात पाने के लिए लोग तरह-तरह के एंटी-डैंड्रफ शैम्पू और हेयर केयर प्रोडक्ट्स की मदद लेते हैं. इसके बावजूद भी इस दिक्कत से छुटकारा नहीं मिल पाता है.