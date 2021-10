छिपकली देखकर निकलती है चीख? घरेलू उपाय कर रखें इसे घर से दूर

Get Rid Of Lizards, Home Remedies: घर की छत और दीवारों पर छिपकली (Lizard) का रेंगना किसे पंसद है? छिपकली लिविंग रूम से लेकर बेडरूम, बाथरूम और किचन, हर जगह दीवारों पर नजर आ जाती हैं. इन्‍हें एकाएक देखना काफी घिनौना तो होता है, साथ ही कई लोगों के लिए ये डरावना अनुभव भी होता है. ऐसे में इन्‍हें न तो भगाना आसान लगता है और न ही मारना. अगर सेहत के नजरिए से देखें तो भी ये हमारे लिए हानिकारक हैं. अगर गलती से भी छिपकली की पौटी खाने की चीज पर गिर गई और किसी ने उसे खा लिया तो यह विषैला हो सकता है. ऐसे में छिपकली को भगाने (Remove) का कुछ आसान तरीका (Easy Way) हम आपको यहां बताने जा रहे है जिन्‍हें अपनाकर आप छिपकली से निजात पा सकते हैं.

छिपकली भगाने का आसान, घरेलू और नेचुरल तरीका (Easy Home Remedies To Get Rid Of Lizards)

1. अंडे के छिलके का प्रयोग

छिपकली भगाने का सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका अंडे के छिलके का प्रयोग है. आप एक अंडे में छोटा छेद कर उसके अंदर की चीज का यूज कर लें और इसके छिलके को फेंकने की बजाय उन जगहों पर रख दें जहां से आपके घर में सबसे अधिक छिपकली आने की संभावना रहती है. ये अंडे की महक से तुरंत दूर भाग जाती हैं. यही नहीं अंडे देखकर छिपकली को ये डर रहता है कि उससे बड़ी कोई चीज जन्‍म लेने वाली और वह डर का भाग जाती है.

2. लहसुन का प्रयोग

लहसुन की मदद से भी आप छिपकलियों को भगा सकते हैं. छिपकली इसकी महक को पसंद नहीं करती. इसलिए जहां से छिपकली अधिक गुजरती हैं वहां पर आप थोड़ा सा लहसुन पेस्‍ट रखें या कुछ कलियां लटका दें.

3. कॉफी पाउडर

छिपकली को घर से भगाने के लिए आप कॉफी पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप कॉफी पाउडर में कत्था डालकर इसका सॉल्‍यूशन बनाएं और एक स्प्रे वाली बोतल में भर लें. आप घर के खिड़की दरवाजों पर जहां से छिपकली आती है वहां इससे स्‍प्रे कर दें. इसकी महक से वे भाग जाएगी.

4. ठंडा पानी

जब भी छिपकली दिखे तो आप एक ग्गिलास में फ्रिज का ठंडा पानी लें और उसे आप छिपकली के उपर फेंक दें. वे डर से तुरंत भाग जाएंगी.

5. मोरपंख

मोरपंख आपके घर में होगा ही. जब भी आप छिपकली देखें तो मोरपंख से उन्‍हें टच करें. ऐसा कर आप उन्‍हें बाहर भगा सकते हैं.