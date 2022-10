How to get rid of uneven skin tone : बदलते मौसम में अनईवन स्किन टोन एक आम समस्या रहती है. अनईवन स्किन टोन का मतलब है कि चेहरे के हर एरिया की स्किन असमान रंग की हो जाती है जो दिखने में अच्‍छे नहीं लगती. चेहरे की स्किन कहीं सांवली तो कहीं गोरी नजर आती है. यही नहीं, स्किन का टेक्‍सचर भी कहीं ड्राई और कहीं ऑयली हो जाता है, जिससे चेहरा और भी बदतर दिखता है. अनईवन स्किन टोन की समस्या से बचने के लिए आप घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं. ये काफी सिंपल होते हैं और इनका स्किन पर नुकसान भी नहीं होता. आइए जानते हैं कि आप अपने अनईवन स्किन की समस्‍या को किस तरह दूर कर सकते हैं.

अनईवन स्किन टोन को ठीक करने के उपाय

नीम और मुल्‍तानी मिट्टी से करे एक्सफोलिएटसबसे पहले एक कटोरी में आधा चम्मच नीम का पाउडर लें और इसमें आधा चम्मच तुलसी का पाउडर मिलाएं. अब इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालें और अब गुलाब जल की मदद से इसका पेस्‍ट बनाएं. अब इसे चेहरे पर लगाएं और हल्‍के हाथ से मसाज करें. 10 मिनट बाद चेहरे को धो लें. ऐसा वीक में एक दिन जरूर करें.

नीबू पानी से करें वाइपएक कटोरी में एक कप पानी और 5 चम्‍मच नींबू का रस निचोड़ें. अब एक स्‍पंज की मदद से इसे चेहरे पर डैब डैब कर लगाएं और 15 मिनट बाद चेहरे को ताजा पानी से धो लें.

हल्‍दी पेस्‍ट का करे प्रयोगएक कटोरी में एक चम्‍मच हल्‍दी लें और इसमें आधा चम्‍मच दूध और आधा चम्‍मच पानी मिलाएं. अब इसका पेस्‍ट प्रभावित एरिया पर लगाएं और 20 मिनट बाद चेहरे को धो लें.

मुल्‍तानी मिट्टी और दूधआप एक कटोरी में दो चम्‍मच मुल्‍तानी मिट्टी लें और इसका दूध की मदद से पेस्‍ट बना लें. अब इसे चेहरे पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें. फिर गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें. सप्‍ताह में एक दिन इस पैक को चेहरे पर लगाएं.

एप्‍पल साइडर विनेगर और प्‍याजएक कटोरी में दो चम्‍मच प्‍याज का रस लें और इसमें एक चम्‍मच विनेगर मिलाएं. अब इसमें एक चम्‍मच पानी मिलाकर चेहरे पर अप्‍लाई करें. 15 मिनट बाद धो लें. कुछ ही दिनों में अंतर नजर आएगा.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)