How To Get Rid Of White heads : व्‍हाइट हेड्स (White heads) एक कॉमन स्किन (Skin) प्रॉब्लम है जिसमें डेड स्किन और चेहरे के नेचुरल ऑयल्स के कारण स्किन के पोर्स बंद होने लगते हैं. स्किन पोर्स बंद होने की वजह से स्किन बेहतर तरीके से सांस नहीं ले पाती और चेहरे पर ब्‍लैक हेड्स की तरह ही व्‍हाइट हेड्स नजर आने लगते हैं. तो आइए जानते हैं कि किन घरेलू उपायों (Home Remedies) की मदद से व्‍हाइट हेड्स की समस्‍या को दूर किया जा सकता है.