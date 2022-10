महिलाओं की ठोड़ी (चिन) पर आए अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय

how to remove hair in chin naturally: महिलाएं अपने चेहरे की सुंदरता को लेकर काफी संवेदनशील होती हैं, लेकिन कई बार चेहरे पर आए अनचाहे बालों के कारण महिलाओं को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है. महिलाओं के चेहरे और चिन पर बाल आने के पीछे अनुवांशिक कारण हो सकते हैं. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए महिलाएं कई तरह के ट्रीटमेंट भी लेती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद यह बाल दोबारा से दिखने लगते हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि ठोड़ी या चिन पर आए इन अनचाहे बालों से आखिर पीछा कैसे छुड़ाया जाए? तो चलिए हम आपको बताते है कुछ घरेलु उपाय.

पपीता और हल्दी

पपीते में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंजाइम बालों को उगने से रोकने में बहुत प्रभावकारी है और हल्दी के साथ मिलाने पर इसका प्रभाव दोगुना हो जाता है. इसका पेस्ट बनाने के लिए आपको 4 चम्मच पपीते का गूदा और आधा चम्मच हल्दी पावडर लेकर इसका पेस्ट बना लें. इसके बाद इसे अपनी चिन पर लगा कर हल्के हाथों से 3 से 5 मिनट तक मसाज करें और फिर इसे गर्म या गुनगुने पानी से धो लें.

कॉर्नस्टार्च और एग वाइट

अंडे के बहरी भाग में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह चिपचिपा भी होता है. इसलिए इसका इस्तेमाल चिन से अनचाहे बालों को निकालने के लिए किया जा सकता है. इसके लिए आपको 1 अंडे का सफ़ेद भाग, आधा बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च और 1 बड़ा चम्मच चीनी पाउडर लेकर चिकना पेस्ट बना लेना है. अब इसे अपने चिन और उसके आस-पास के स्थान पर लगा कर अच्छी तरह सूखने दें. जब यह सूख कर कड़क हो जाये तब अपनी उँगलियों की सहायता से इसे रगड़ कर निकाल लें. इस पेस्ट को आप हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं.

मसूर की दाल और आलू का रस

महिलाओं के चेहरे से अनचाहे बालों को निकलने के लिए घरेलू उपाए सबसे कारगर माने जाते हैं. यही उपायों में से एक है आलू का रस और मसूर की दाल. इसके लिए आपको 1 बड़ा आलू, 1 चम्मच दाल का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच शहद और 2 चम्मच नींबू का रस लेकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है. इसके बाद इस पेस्ट को अपनी चिन और उसके आस-पास के स्थान पर लगा लें. जब यह पेस्ट अच्छी तरह से सूख जाए तब इसे अपने हाथों से स्क्रब की तरह रगड़ कर निकाल लें. इस पेस्ट को आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकती हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news 18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबधित विशेषज्ञ से संपर्क करें)