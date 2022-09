चेहरे पर पिगमेंटेशन को हटाने के ये हैं कमाल के 3 घरेलू उपाय, हफ्तेभर में दिखेगा अंतर

How to Remove Pigmentation And Dark Spots From Face: स्‍पॉटलेस और अनइवेन स्किन टोन की ख्‍वाहिश हर किसी को होती है, लेकिन ऐसी स्किन हर किसी को नसीब नहीं होती. सनबर्न, धूल मिट्टी या हार्मोनल बदलाव आदि की वजह से चेहरे पर काले पैच बनने लगते हैं और चेहरे की सारी खूबसूरती जैसे गायब हो जाती है. अगर आप इसे सही वक्‍त पर कुछ घरेलू नुस्‍खों की मदद से रोक लें तो आपकी स्किन भी ताउम्र पिगमेंटेनशन से बची रह सकती है और स्‍पॉटलेस बन सकती है. यहां हम आपके लिए 3 कमाल के घरेलू उपाय लेकर आए हैं, जिसका इस्‍तेमाल कर आप हफ्तेभर में स्किन पर असर देखने लगेंगे.

पिगमेंटेशन और दाग-धब्‍बों को दूर करने के 3 उपाय

हल्‍दी का करें इस तरह इस्‍तेमालहल्दी में करक्यूमिन तत्‍व होता है, जो एंटी-मेलेनोजेनिक प्रभाव वाला एक एंटीऑक्सीडेंट है. यह काले धब्बों को हल्का करने में मदद कर सकता है. इसका इस्‍तेमाल करने के लिए आप एक कटोरी में एक छोटी चम्‍मच हल्‍दी पाउडर लें और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्‍ट बना लें. अब कॉटन बॉल की मदद से इसे प्रभावित हिस्‍से पर लगाएं. 20 मिनट बाद चेहरे को साफ कर लें. जल्‍दी छुटकारा पाने के लिए ऐसा रोज करें.

नारंगी के छिलके का इस्‍तेमालसंतरे के छिलके में हेस्परिडिन पाया जाता है जो एक शक्तिशाली फ्लेवोनोइड होता है. यह त्वचा के रंग को हल्का करने में मदद करता है. यह आसानी से त्वचा पर पिगमंटेशन या काले धब्बे को खत्म करने में मदद कर सकता है. इसे प्रयोग करने के लिए एक कटोरी में नारंगी के छिलके का पाउडर और गुलाबजल मिलाकर पेस्‍ट बना लें. अब इसे अपने चेहरे पर अप्‍लाई करें. 15 मिनट बाद इसे धो दें.

पार्सले का इस्‍तेमाल पार्सले में भी विटामिन सी सहित कई ऐसे एंटीऑक्‍सीडेंट तत्‍व हैं जो स्किन पर दाग धब्‍बे को दूर करने में मदद करता है. आप 8 से 10 पार्सले के पत्‍ते को पीस लें और कॉटल की मदद से इसे चेहरे पर अच्‍छी तरह से अप्‍लाई कर लें. 20 मिनट बाद चेहरे को धो लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

