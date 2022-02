जिम के कपड़ों से पसीने की बदबू दूर करने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाए

How To Get Rid Of Sweat Smell: परफेक्ट और अट्रेक्टिव बॉडी (Perfect and Attractive body) कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति अपनी बॉडी को फिट रखना चाहता है. इसके लिए बहुत सारे लोग प्रतिदिन जिम (Gym) करते हैं. जिम करने से बॉडी अधिक मात्रा में पसीना रिलीज करती है. साथ ही इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं. जिसकी वजह से पसीने से दुर्गंध आती है.

कुछ लोग रोज अपने जिम वाले कपड़े बदलते हैं और धोते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं कपड़ों को एक-दो दिन इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें निकालकर बैग में रख देते हैं. जिसके कारण उन कपड़ों में से पसीने की बदबू (Sweat Smell) खत्म नहीं होती. कई बार इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं, जब बदबू के कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है. लेकिन कुछ घरेलू उपाय अपना कर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

कभी-कभी समय की कमी के चलते जिम में पहने जाने वाले कपड़े रोज नहीं धो पाते हैं और उन्हें बैग में ही डालकर रख देते हैं, लेकिन ऐसा न करें. उन कपड़े को उतारने के बाद धूप दिखाएं जिससे उसमें मौजूद बैक्टीरिया खत्म हों. ऐसा करने से कपड़े से पसीने की दुर्गंध नहीं आएगी.

किसी अच्छे और खूसबूदार डिटर्जेंट पाउडर में कपड़ों को कुछ देर भिगों कर रखें और उसके बाद उसे साफ पानी से धो कर धूप में सुखाएं. इससे आपके कपड़ों से आने वाली बदबू दूर हो जाएगी. ध्यान रखें कपड़ों को पूरी रात डिटर्जेंट पाउडर में न भिगोएं.

एक बाल्टी में पर्याप्त पानी लें और उसमें एक बड़ा चम्मच व्हाइट विनेगर डालकर जिम वाले कपड़े इसमें कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें. उसके बाद इन कपड़ों को धोकर धूप में सुखा लें. पसीने की बदबू चली जाएगी.

कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने जिम वाले बैग में जूते और कपड़े एक साथ रख देते हैं. ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके जूते से भी बदबू आती है जो आप के कपड़ों पर भी प्रभाव डालती है. कोशिश करें जूतों को हफ्ते में दो बार जरूर धोएं, और उन्हें एक अलग कैरी बैग में रखें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें)