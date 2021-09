केमिकल वाले हानिकारक सिंदूर की बजाय घर पर बनाएं हर्बल सिंदूर, ये स्टेप्स करें फॉलो

Make Your Own Herbal Sindoor At Home: विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर (Sindoor) का महत्‍व बहुत अधिक है. शादी हो जाने के बाद महिलाएं माथे पर सिंदूर लगाती हैं. लेकिन कई महिलाएं इसे इसलिए नहीं लगा पातीं क्‍योंकि इसके प्रयोग से माथे पर खुजली और दाने होने लगते हैं. यही नहीं, कई महिलाओं को इसके प्रयोग से बाल (Hair Fall) झड़ने और बालों के सफेद होने की समस्‍या से भी जूझना पड़ता है. इससे बचने के लिए महंगी कंपनियों का सिंदूर खरीदने पर भी समस्‍या वही की वही रह जाती है.

खुजली होने की वजह

दरअसल इन सिंदूर में आर्टिफिशियल डाई, मरकरी, सल्फेट, सिंथेटिक डाई और डाई हैरिडिटी का इस्तेमाल किया जाता है. जबकि इस सिंदूर का रंग लाल करने के लिए इसमें लेड ट्रेट्रोएक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह के सिंदूर का इस्तेमाल करने से बालों में खुजली होने लगती है. लेड युक्त सिंदूर मांग में लगाने से स्किन पर रैशेज और खुजली की शिकायत भी रहती है. सिंदूर में सल्फेट होता है जो स्किन कैंसर का कारण बन सकता है.

ये उपाय करें

बेहतर होगा कि आप बाजार में मिलने वाले सिंदूर की बजाए घर पर अपना हर्बल सिंदूर बनाएं और इसका प्रयोग करें. ये बनाने में तो आसान है ही, आपकी स्किन और बालों के लिए भी सेफ है. तो आइए जानते हैं कि हम घर पर कैसे सिंदूर बना सकते हैं.

सामग्री

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्‍मच हल्दी, आधा चम्‍मच चूना, गुलाब जल, गुलाब की पंखुड़ी.

इस तरह बनाएं हर्बल सिंदूर

– घर पर हर्बल सिंदूर बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी लें और इसमें हल्‍दी, चूना, गुलाब की पंखुड़ियों को डालें.

– अब इसमें गुलाबजल डालकर अच्‍छी तरह से मिक्‍स कर लें. धीरे धीरे इसका रंग लाल होने लगेगा. अब इसे धूप में रखें और पेस्ट को सूखने दें.

– अब जब आपको इसका प्रयोग करना हो तो इसमें जरूरत के हिसाब से गुलाब जल मिलाएं और माथे पर अप्‍लाई करें.

– ये दिखने में तो सुंदर लगेगा ही, स्किन और बालों के लिए पूरी तरह से सेफ होगा. यह ध्‍यान दें कि इसमें चूने का प्रयोग कम से कम करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)