कैंसर में कैसे बदल सकता है स्किन पर बना तिल, एक्सपर्ट ने स्टडी में बताया

Do not take lightly the mole of the Skin : तिल और मेलेनोमा (Melanoma) एक ही तरह के सेल्स मेलानोसाइट्स (Melanocytes) से बनते हैं और ये प्रकृति (Nature) में एक जैसे ही होते हैं, एक और बात, ये दोनों ही स्किन ट्यूमर (Skin tumor) हैं. लेकिन तिल हानिकारक नहीं होता है, जबकि मेलेनोमा कैंसर (Cancer) होता है और उसके इलाज की जरूरत पड़ती है, वरना वह घातक हो सकता है. नेचर सेल बायोलॉजी (Nature Cell Biology) में प्रकाशित स्टडी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ उटाह (The University of Utah) के रिसर्चर राबर्ट जडसन टोरेस (Robert Judson Torres) ने बताया है कि सामान्य तिल किस तरह से मेलेनोमा (Melanoma) में बदल सकते हैं. मेलानोसाइट्स (Melanocytes) सेल्स सूर्य किरणों के साइडइफैक्ट से सुरक्षा के लिए स्किन को रंग प्रदान करती हैं. मेलानोसाइट्स के डीएनए सीक्वेंस में होने वाले खास बदलाव को बीआरएएफ जीन म्यूटेशन (BRAF gene mutation) कहते हैं और यह 75 प्रतिशत तिल में पाया जाता है.