How Covid19 Has Changed Our Life: कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से ज्यादातर जिंदगियों में नकारात्मक परिणाम देखने और सुनने को मिले. इसे नकारा नहीं जा सकता है कि इस साल बहुत से लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा और कई परिवार शारीरिक और मानसिक बीमारियों से जूझते दिखे. स्‍कूल (School), कॉलेज (Collage) और युनिवर्सिटीज़ बंद रहने की वजह से कई बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और इमरजेंसी सिचुएशन में बदले गए ए‍जुकेशन सिस्‍टम को हर हाल में स्‍टूडेंट और टीचर्स को स्‍वीकारना पड़ा.

ऑफिस कल्‍चर, परिवार, समाज, पेरैंटिंग आदि में नई चुनौतियों से लोगों को जूझना पड़ा. हालांकि, इन तमाम निगेटिव प्रभावों के बीच लोगों के लाइफस्‍टाइल में कुछ बातें अच्‍छी भी देखने को मिली. यहां हम आपको बताते हैं कि कोविड-19 ने 2021 में हमारे लाइफ स्‍टाइल (Lifestyle) को कितना प्रभावित किया.

कोविड-19 का 2021 में हमारे लाइफ स्‍टाइल पर प्रभाव (How Covid19 Has Changed Our Life).

1.हेल्‍थ के प्रति लोग हुए सजग

कोविड ने अगर हमें सबसे ज्‍यादा किसी चीज की वैल्‍यू करना सिखाया तो वो है हेल्‍थ (Health). इस दौरान हेल्‍दी खाने का महत्‍व, व्‍यायाम, योगा (Yoga) आदि लोगों ने अपने लाइफस्‍टाइल में जोडा़ और यह जाना कि हेल्‍दी रहने के लिए हमें किस हद तक सजग रहने की जरूरत है. फिर वह चाहे शारीरिक सेहत हो या मानसिक.

2. वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा

कोविड ने हमें यह यकीन दिलाया कि काम करने के लिए जरूरी नहीं कि आप वर्क प्‍लेस पर ही रहें. महामारी ने लोगों को भी भरोसा दिलाया कि प्रोफेशनल काम, वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) से भी किया जा सकता है और अच्छी परफॉर्मेंस दी जा सकती है. यह पाया गया कि इस वर्क कल्‍चर से एंप्लॉई (Employee) और एंप्लॉयर (Employer), दोनों को ही फायदा मिला है.

3. ऑन लाइन क्‍लास का मिला जुला असर

पिछले करीब दो साल से बच्चे ऑनलाइन क्लासेज (Online Classes) के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं और यकीनन इसका टीचर और स्टूडेंट्स के परफॉरमेंस पर मिला जुला असर देखने को मिला. ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस (Virtual Classes) ने बच्‍चों को जहां नए तरीके से पढ़ाई करने और सेल्‍फ स्‍टडी के महत्‍व को समझाया, वहीं टीचर्स को नए चैलेंजेज़ के साथ पढ़ाने और स्‍टूडेंट्स के साथ बेहतर रिलेशन बनाने का तरीका बताया.

4. हाइजीन का महत्‍व

कोरोना का असर था कि लोगों ने हर तरह से हाइजीन (Hygiene) को स्‍वीकार करने में आनाकानी नहीं की. आमतौर पर दुकानों, घरों, दफ्तरों आदि में सैनेटाइजेशन और हाइजीन को सर्वोपरी रखा गया जो निश्चित तौर पर कोरोना की देन है.

5. ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज

कोरोना की वजह से ज्‍यादातर लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) के तरीके को अपनाया और कई छोटे छोटे स्‍टार्टअप कंपनियों ने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया. कई छोटी-मोटी दुकानों, किराना शॉप, खाने-पीने के ढाबों ने भी होम डिलीवरी का सिस्‍टम शुरू किया जिससे इस फील्‍ड में कई रोजगार बढ़े.

6. हेल्‍दी फूड्स की ओर रुख

बाहर के खाने और बाहर जाकर खाने की आदत पर कोरोना महामारी ने जैसे ब्रेक ही लगा दिया. लोगों ने अधिक से अधिक फल, सब्जियां, अनाज, मीट आदि को डेली डाइट में शामिल किए और कम से कम अनहेल्‍दी भोजन को खाया.

7. योग आयुर्वेद के प्रति बढ़ा भरोसा

कोरोना ने आयुर्वेद (Ayurveda) के प्रति लोगों का ध्‍यान काफी खींचा. फिर वह चाहे गिलोय का काढा हो या अदरक की चाय. लोगों ने इम्‍यूनिटी (Immunity) बूस्‍ट करने के लिए हर तरह के नुस्‍खों को अपनाया. यही नहीं, लोगों ने योगा को भी अपनाया और शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर रखने के लिए इसे डेली लाइफ में शामिल किया.

8. पार्टियों और फंक्‍शन से बनाई दूरी

कोरोना में डिस्‍टेंस मेंटेन करने के नियम को मानते हुए लोगों ने कम से कम पार्टियों और फंक्‍शन आदि को अटेंड किए. कई ऑफिस पार्टियां ऑनलाइन जूम (Zoom Meeting) पर अरेंज की गईं.

9.फैशन में आया मास्‍क

इस साल के टॉप फैशन लिस्‍ट की बात की जाए तो तरह तरह के मास्‍क (Mask) ने लोगों को काफी अट्रैक्‍ट किया. इस साल लोगों ने मास्‍क के महत्‍व को स्‍वीकार कर लिया और हर उम्र के लोग घर से बाहर निकलते ही मास्‍क में नजर आए.