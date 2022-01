सोशल मीडिया का ओवरडोज टीनएजर्स के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

Social Media Overdose affect the mental health of teenagers : एक स्टडी में सिडनी के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के करीब पचास हानिकारक प्रभाव हैं. यह सभी प्रभाव सिर्फ मानसिक सेहत से जुड़े नहीं हैं, बल्कि हमारी काम करने की क्षमता भी इनसे प्रभावित हो रही है. द स्टेटमेन (The Statesmen) में छपी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तेजी से विकास कर रहे हैं, विशेष रूप से भारत में, लागू किए गए लॉकडाउन में 70 पीसी की भारी वृद्धि देखी गई। भारतीय औसतन प्रतिदिन लगभग 2.25 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो कि वैश्विक औसत प्रतिदिन 2.5 घंटे से थोड़ा कम है.