विंटर स्किनकेयर रूटीन में इस तरह करें Essential Oils को शामिल, घर बैठे पाएं स्पा का एक्सपीरियंस

How To Add Essential Oils In Your Skincare : विंटर स्किन केयर रुटीन (Winter Skincare Routine) में अगर एसेंशियल ऑयल्स (Essential Oil) को शामिल किया जाए तो त्वचा की देखभाल में काफी मदद मिलती है. एसेंशियल ऑयल्‍स का उपयोग क्रीम, सीरम में किया जाता है जिसके रोज़ाना इस्तेमाल से स्किन को लंबी उम्र ते ख़ूबसूरत और यंग बनाए रखा जा सकता है. इनका प्रयोग लगभग हर स्‍पा में किया जाता है.