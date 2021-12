How to Apply Liquid Foundation : अगर आपकी स्किन ऑयली (Oily Skin) है तो आप लाइट लिक्विड फाउंडेशन (Liquid Foundation) को सिलेक्ट करें. ऑयल अब्जार्बिंग लिक्विड फाउंडेशन स्किन को मैट लुक (Mate Look) देता है. लिक्विड फाउंडेशन लाइट मेकअप के लिए बेस्‍ट है और ये आपको हेवी कवरेज नहीं देता. लिक्विड फाउंडेशन परफेक्ट लुक तभी देता है जब आप इसे अप्लाई (Apply) सही तरीके से करते हैं. तो चलिए आज हम आपको यहां बताते हैं कि आप लिक्विड फाउंडेशन को अप्लाई करते समय किन आसान ट्रिक्स (Tricks) को जरूर जान लें.