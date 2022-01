ऑफिस का काम करते समय आती है नींद? झट से आलस दूर करने के लिए ये तरीके अपनाएं

Tips To Avoid Sleep During Office Work: नींद (Sleep) का हमारी सेहत से एक गहरा रिश्ता है. कायदे से जागने के लिये उससे पहले एक अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है. इससे हम न केवल दिनभर तरोताज़ा (Fresh) महसूस करते हैं बल्कि हमारे रोजमर्रा के काम भी आसानी से होते हैं और हमारा मानसिक संतुलन भी बना रहता है. नींद का महत्व (Importance) पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों से लेकर आज के आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान द्वारा भी माना गया है पर अगर किसी कारण से हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं तो इससे हमारे दिनभर के कामकाज पर असर पड़ता है. फिर वो घर के काम हों बाहर के या ऑफिस-दफ्तर के.

दरअसल, काम करने के वक्त नींद सताने के कई कारण हो सकते हैं. इस दिक्कत से बचे रहने के लिये तमाम कारगर उपाय भी मौज़ूद हैं. ताकि कामकाज के समय हमें नींद ना आए. यहां हम ऐसे ही कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो हमें काम के दौरान नींद आने की दिक्कत से राहत देंगी. आइये जानते हैं इनके बारे में.

काम के दौरान नींद कैसे भगाएं? (How To Avoid Sleep During Work)

बीच-बीच में टहलें

अगर ऑफिस वर्क या रोजाना के कामों के बीच में आपको नींद की समस्या सताती है, तो इसके लिये उठकर थोड़ा टहल लेना सबसे आसान और बेहतरीन उपाय है. काम के दौरान नींद सताने पर लोग अक्सर निकोटीन या कैफीन वाली चीजों का सेवन कर लेते हैं. जैसे चाय और कॉफी या फिर सिगरेट, तंबाकू उत्पाद का सेवन भी करने लगते हैं पर इसके बजाय अगर हम उस दौरान उठकर थोड़ा पैदल चलने की आदत डाल लें, तो इसका नींद छुड़ाने के साथ ही हमारी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा. क्योंकि टहलने से हमारे मस्तिष्क और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमें फिर से तरोताज़ा बना देती है. जानकार मानते हैं कि 10-15 मिनट की वॉक हमें दो-तीन घंटे की एनर्जी दे सकती है.

आंखों का भी रखें ख्याल

आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी के आदी हो चुके हैं पर हमें जानना चाहिये कि इनकी स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी हमारी नींद पर तो असर डालती ही है, साथ में हमारी आंखों को भी थकाती है. इनसे हमारी आंखों पर दबाव पड़ता है और हम स्लीपी महसूस करते हैं. इसलिये हमें ऐसा कुछ महसूस होते ही कुछ देर के लिये स्क्रीन के सामने से हट जाना चाहिये. साथ ही इन गैजेट्स का प्रयोग देर रात तक करने से बचना चाहिये. ताकि हमें एक अच्छी नींद आये और हम दूसरे दिन तरोताज़ा महसूस कर सकें.

रौशनी के माहौल में आयें

कामकाज के समय नींद आने का एक कारण यह भी हो सकता है कि हमारे आसपास के परिवेश में कम रोशनी हो. आजकल कोरोना काल के बाद से हमारे समाज में वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) का प्रचलन बढ़ गया है. ऐसे में ज्यादातर लोग घर के दरवाजे-खिड़कियां बंद कर एकांत माहौल में काम करना पसंद करते हैं. उन्हें चाहिये कि बीच-बीच में घर से बाहर निकलें और सूरज की रोशनी में आयें. इसके अलावा यूं भी हम में से बहुत लोगों को कम लाइट में काम करना भाता है पर यह काम करने के दौरान नींद सताने की वज़ह भी हो सकता है. इसलिये अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत पेश आती है तो अपने काम करने की जगह पर पर्याप्त रोशनी बनाये रखें.

गहरी सांसें लें

टहलते हुये गहरी सांसें लेने से आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है. यूं भी गहरी सांसें लेने से आपके दिल-दिमाग को काफी सुकून पहुंचता है. इससे आपके भीतर एक नई ताजगी आती है. असल में ऑक्सीजन ही हमारी ऊर्जा-स्तर का नियामक है. इसलिये काम करते हुये नींद महसूस होने पर गहरी सांसें लेना इस दिक्कत से बचे रहने के लिये एक बहुत ही कारगर उपाय है.