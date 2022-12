How to Be Happy: हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो रूटीन में इन 7 आदतों को आज से ही करें शामिल

How to Be Happy: आप अगर हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपकी आदतें इसमें अहम भूमिका निभाती हैं. कई बार हमारी बैड हैबिट्स की वजह से खुशियां हमसे दूर हो जाती हैं. ऐसे में जरूरी है कि हम जल्द से जल्द अपनी खराब आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपने रूटीन का हिस्सा बना लें. बता दें कि हर व्यक्ति की खुशियों का पैमाना अलग होता है और इसे हासिल करने का तरीका भी अलग होता है. हालांकि इस सबके बीच उन आदतों को अपनाएं जो तनाव दूर करने वाली हों. ये आपको खुश रखने में अहम भूमिका निभा सकती है.हमारी छोटी-छोटी आदतों में किया गया बदलाव जिंदगी बदल सकता है. हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक डेली रूटीन में कुछ हैबिट्स को शामिल कर आप खुश रहना सीख सकते हैं.

डेली रूटीन में शामिल कर लें ये आदतें

1. मुस्कुराहट – हम जब खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, लेकिन असल में ये टू वे स्ट्रीट जैसा है. हम मुस्कुराते हैं क्योंकि खुश होते हैं, और स्माइलिंग से ब्रेन डोपामाइन को रिलीज करता है जो हमें खुश रहने में मदद करता है.

2. कसरत – रोजाना कसरत करना सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि नियमित एक्सरसाइज़ तनाव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मदद करती है. इसके साथ ही सेल्फ स्टीम और हैपीनेस को बढ़ाती है.

3. पर्याप्त नींद – तनाव से दूर रख खुश रहने में हमारी नींद की बड़ी भूमिका होती है. वयस्कों को रोजाना कम से कम 7 घंटे की नींद लेने की सलाह दी जाती है. अच्छी नींद बेहतर ब्रेन फंक्शनिंग के साथ ही इमोशनली भी मजबूत करने में मदद कर सकती है.

4. आभार जताएं – किसी के प्रति आभार जताना आपके मूड को बूस्ट करने के साथ ही अन्य फायदे भी दे सकता है. स्टडी में सामने आया है कि किसी के प्रति आभार जताने की प्रैक्टिस का हमारी उम्मीद और खुशी जैसी भावनाओं पर काफी गहरा असर पड़ता है.

5. गहरी सांस लें – आप अगर तनाव महसूस कर रहे हैं तो गहरी सांसे लें. ये आपकी चिंता दूर करने और शांत करने में काफी मददगार होती हैं. इसके साथ ही आंखें बंद कर अच्छी यादों के बारें में या अच्छी जगह के बारें में सोचें.

6. तुलना न करें – कई बार हम सिर्फ इसी वजह से तनाव में रहते हैं कि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं. आप आज से ही इस आदत को छोड़ दें और किसी से अपनी तुलना न करें. इस आदत क छोड़ने से आप ज्यादा बेहतर और खुश महसूस करेंगे.

7. दोस्तों से मिलें – भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने पुराने दोस्तों को भूल से गए हैं. चाहते हुए भी उनसे मुलाकात नहीं होती है. ऐसे में आप अगर छोटी-छोटी खुशियों की तलाश में हैं तो अपने दोस्तों से मेलजोल बढ़ाएं. सोशल रिलेशनशिप आपको भीतर से खुश रखने में मददगार रहेगी.