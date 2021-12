तलाक के बाद भी खुश रह सकते हैं आप, जान लें कैसे

How to Stay Happy After Divorce: शादी (Marriage) का रिश्ता हर किसी की लिए बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता (Relationship) होता है. इसके लिए लोग न जाने कितने सपने देखते हैं और इन सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं. लेकिन कई बार शादी के बाद रिश्ते उतने खूबसूरत नहीं रह जाते जिसकी हमने कभी कल्पना की होती है. इसके कई कारण हो सकते हैं. ऐसे में कई बार शादी का रिश्ता उस मुकाम पर भी पहुंच जाता है, जिसकी मंज़िल न चाहते हुए भी तलाक (Divorce) होती है.

कई बार तलाक के बाद बहुत लोग खुद को संभाल नहीं पाते हैं फिर वो चाहें महिला हो या पुरुष. उनके सामने आगे बढ़ने के रास्ते तो होते हैं लेकिन भावनात्मक तौर पर वो इतने ज्यादा टूट जाते हैं, कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को समझा नहीं पाते हैं और खुश रहना छोड़ देते हैं. जबकि तलाक के बाद भी खुश रहा जा सकता है. अगर आप भी किसी ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं तो आपके लिए ये टिप्स काफी काम के हो सकते हैं. आइये जानते हैं कि तलाक के बाद आप खुद को खुश किस तरह से रख सकते हैं. (Tips to stay happy after divorce)

How to Stay Happy After Divorce- सपोर्ट सिस्टम बनायें

तलाक के बाद इंसान खुद को बहुत टूटा हुआ सा महसूस करता है. ऐसे में सबसे जरूरी है सपोर्ट सिस्टम की तलाश करना. इसलिए आप इस समय उन लोगों की पहचान करें जिन पर आप तलाक के बाद सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं. जिससे आप जब खुद को उदास महसूस करें, तब उस व्यक्ति से बात कर आप खुद को बेहतर महसूस करवा सकें. साथ ही ज़रूरत पड़ने पर वो आपके साथ खड़े रह सकें.

ग्रुप ज्वाइन करें

आप खुद को बेहतर महसूस करवाने के लिए कोई ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. वैसे इंटरनेट आपकी रुचियों को साझा करने वाले नए लोगों से मिलने का एक बेहतर जरिया है. लेकिन आप अपनी सहजता के अनुसार फिज़िकल या ऑनलाइन किसी भी तरह का ग्रुप चुन सकते हैं. अगर आपके ग्रुप में आपके जैसे ही लोग हैं तो और भी बेहतर होगा क्योंकि इससे आप खुद को अलग महसूस नहीं करेंगे. साथ ही अपनी शादी के बारे में भी डिस्कस कर सकेंगे. ये ग्रुप दोस्तों का, डॉक्टर्स का, कांउन्सलर्स का या तलाक सहायता ग्रुप में से कोई भी हो सकता है.

खुद पर ध्यान दें

तलाक (Divorce) के बाद बहुत लोग अपने आप पर ध्यान देना नहीं चाहते हैं. वो न जो खुद को समय देना चाहते हैं और न ही खुद की देखभाल करना पसंद करते हैं. उनको हर तरफ निराशा सी नज़र आती है. जबकि आपको किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करने की जरूरत है. इसलिए सब कुछ भूलकर आपका खुद पर ध्यान देना जरूरी है. खुद को अच्छी तरह से ड्रेसअप होम और नया हेयर स्टाइल ट्राई करें, दोस्तों के साथ बाहर जायें, अपनी पसंद की कोई क्लास ज्वाइन करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, फ्यूचर प्लान्स बनायें, अपने विश्वास को गहरा करें, जश्न मनाने की वजह तलाशें.

ऑनलाइन डेटिंग साइट से जुड़ें

अगर आप किसी के साथ दोस्ती करने के मन बना रहे हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन डेटिंग साइट बेहतर विकल्प होगा. इससे आप बाहर जाये बिना ऑनलाइन लोगों से मिल सकते हैं और इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, कि आपको सामने वाले से मिलना है या नहीं या किस हद तक दोस्ती करनी है.

नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें

तलाक के बाद खुद को कुछ समय दें और अगर आप कोई नया रिश्ता बनाने की सोच रहे हैं, तो इसमें जल्दबाजी न करें. तलाक के तुरंत बाद एक नए रिश्ते में पड़ने से आपके दिल का दर्द बढ़ भी सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके नए रिश्ते में एक बार फिर से चीजें नहीं चलती हैं, तो ये आपको काफी ज्यादा चोट दे सकता है. अगर आपको तलाक के बाद किसी के साथ रिश्ते में फिर से आगे बढ़ना ही है, तो चीजों को धीरे-धीरे बढ़ने दें.

सिंगल पेरेंट के रूप में बच्चों का रखें ख्याल

अगर आपके बच्चे हैं तो सिंगल पेरेंट के रूप में बच्चों का ख्याल रखने की इस तरह से कोशिश करें, जिससे उनको अपनी मां या पिता की कमी न महसूस हो. किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने की बजाय चैलेंज को स्वीकार करें और अपनी ज़िम्मेदारी को निभायें. बड़े बच्चों को समझाना आसान है लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको इस बात के लिए बाध्य न करें कि उनको माता या पिता में से किसको चुनना है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)