खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचारों पर कैसे पाएं काबू? इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए फॉलो करें ये आसान टिप्स

How to become emotionally strong: अमूमन हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय जरूर आता है जब वो टूट सा जाता है. कुछ खो देना, हार का सामना करना, रिश्ता टूट जाना या बड़ी मुसीबतें किसी को भी हताश कर सकती हैं. ऐसे वक्त में न पीछे ही वापस जा सकते हैं और न ही आगे बढ़ने का कोई तरीका समझ आता है. कई बार लगातार समस्याओं का सामना करते हुए या निजी जिंदगी में परेशानियों की मार झेलते हुए बहुत सारे लोग भावनात्मक रूप से कमजोर (Emotionally Weak) हो जाते हैं और सब कुछ छोड़ कर चले जाना या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार उन पर हावी होने लगते हैं. ऐसे में जरूरी है कि उन नकारात्मक विचारों से लड़ा जाए. इसके लिए कुछ आसान टिप्स (Tips) को अपनाया जा सकता है.

अगर आप या आपका कोई अपना मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं. आइए, जानते हैं कुछ टिप्स जिनके जरिए आप इमोशनली स्ट्रांग (Tips to become emotionally strong) बन सकते हैं.

खुद को ऐसे बनाएं भावनात्मक रूप से मजबूत (Tips to become emotionally strong)

नए लक्ष्य/गोल्स बनाएं

नकारात्मकता से निपटने के सबसे अच्छा तरीका है उसकी पहचान कर खुद के और जिंदगी के लिए पॉजिटिव रवैया रखना. सभी का दुख व्यक्त करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है. कुछ लोग रो कर तो कुछ लोग गुस्सा कर इसे जाहिर करते हैं. वहीं कुछ लोग चिंता करने लगते हैं लेकिन इन सबके बीच जरूरी है ये जानना कि बुरे हालातों से निपटा कैसे जाए. इसके लिए आपको आसान सा काम करना होगा. आपको नए गोल्स (Set new goals) बनाने होंगे. ये गोल्स छोटे से लेकर बड़े भी हो सकते हैं. जैसे आप शुरुआत करने के लिए डे प्लान बना सकते हैं. जिसमें हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना, नए प्लांट्स घर लेकर आना, कोई नई किताब पढ़ना आदि शामिल हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Personality Development Tips: खुद को बनाएं और बेहतर, अपनाएं ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स

आप अपनी विश लिस्ट तैयार कर सकते हैं. इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी. आप चाहें तो कुछ कामों को अपनी रुटीन लिस्ट में भी डाल सकते हैं. जैसे कुत्तों और गायों को खाना खिलाना, किसी बच्चे को पढ़ाना, चिढ़ियों को दाना डालना आदि.

नियमित व्यायाम करने की आदत डालें

वर्कआउट करना बहुत जरूरी है. ये न केवल सेहत के लिए अच्छा होता है, बल्कि आपके तनाव को कम कर आपको खुशमिजाज भी बनाता है. व्यायाम या योग चिंता को कम करने का काम करते हैं. आप चाहें तो रोज डांस भी कर सकते हैं. इससे आप बेहतर महसूस करने लगेंगे.

वो काम जरूर करें जो खुशी दे

मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करने के लिए आपको खुश रहना होगा और इसके लिए आपको वो काम करना होगा जो आपको खुशी देता है. पेंटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, रीडिंग या कोई खेल खेलना, या फिर कुछ ऐसा करना जिसमें आपकी मर्जी शामिल हो, ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे.

यह भी पढ़ें- सुबह जल्दी उठने की सारी कोशिशें हो चुकी हैं नाकाम? इन आसान टिप्स से विश होगी पूरी!

पुरानी बुरी आदतों से बनाएं दूरी

जो आदतें और लोग आपके लिए अच्छे नहीं, उनसे दूरी बनाने में कोई बुराई नहीं है. आपको अपनी लाइफ को डिटॉक्स करने की भी जरूरत है.