न महसूस हो रही हो गंध और स्वाद, तो अपनाएं ये घरेलू उपाय

How To Get Smell And Taste Back: कई बार किसी दिक्कत या बीमारी की वजह से सूंघने और चखने की शक्ति (Power) खत्म हो जाती है जिसके कारण किसी चीज को सूंघने पर न तो उसकी गंध महसूस (Feel) होती है और न ही खाने पर उसका स्वाद (Taste) पता चलता है. ऐसे में आप सूंघने और चखने की शक्ति को वापस लाने के लिए कुछ घरेलू उपायों (Home remedies) को अपना सकते हैं. आइये जानते हैं क्या हो सकती है सूंघने और चखने की शक्ति खत्म होने की वजह और इसको वापस लाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं.

सूंघने की शक्ति जाने की वजह

सूंघने की शक्ति जाने की वजह साइनस, नाक या गले का संक्रमण, एलर्जी, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, सिर या नाक की चोट, साइनस की सर्जरी, नाक से जुड़ी एलर्जी जैसी कोई बीमारी या पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है.

चखने की शक्ति जाने की वजह

सामान्य जुकाम, बेल्स पाल्सी, फ्लू और अन्य वायरल संक्रमण, फैरिन्जाइटिस, स्ट्रेप थ्रोट, लार ग्रंथि संक्रमण या सिर में चोट लगना, यह सभी चखने की शक्ति जाने के कारण हो सकते हैं.

गंध और स्वाद को ठीक करने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय

अरंडी का तेल

स्वाद और गंध महसूस न होने की दिक्कत को दूर करने के लिए एक चम्मच अरंडी यानी कैस्टर ऑयल (Castor Oil) लेकर इसको गुनगुना कर लें. अब इस तेल की कुछ बूंदों को बारी-बारी अपनी दोनों नाक की नलियों में डालें. इस प्रोसेस को दिन में एक बार और रात में सोने से पहले एक बार दोहराएं.

लहसुन

इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप लहसुन (Garlic) की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए आप लहसुन की दो-तीन कलियां लें और इन्हें छीलकर बारीक काट लें. अब एक कप पानी को किसी बर्तन में गर्म करने के लिए रखें और इसमें कटे हुए लहसुन को डाल दें. अब कुछ मिनट तक इस पानी को उबलने दें फिर गुनगुना होने तक ऐसे ही रखा रहने दें. जब ये गुनगुना लगने लगे तब इसे छानकर चाय की तरह इसका सेवन करें.

अदरक

सूंघने और चखने की शक्ति को वापस लाने के लिए आप अदरक (Ginger) का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए थोड़ी सी अदरक को धोकर इसका पानी सुखाकर रख लें और दिन भर बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा अदरक चबाते रहें. आप चाहें तो अदरक की चाय का सेवन भी कर सकते हैं.

नींबू

नींबू (Lemon) भी आपकी सूंघने और चखने की शक्ति को वापस लाने में आपकी मदद कर सकता है. इसके लिए आप एक गिलास पानी में आधे नींबू का रस मिला लें. फिर इसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें. इस प्रोसेस को दिन में दो बार खाना खाने से पहले दोहराएं.

सेब का सिरका

अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए आप सेब के सिरके की मदद ले सकते हैं. इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच सेब का सिरका मिला लें और कुछ बूंदें शहद की भी मिक्स कर लें. अब इस मिक्सचर को धीरे-धीरे चाय की तरह पियें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)