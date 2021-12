Teenage की तरफ बढ़ते बच्चे बना रहे हैं आपसे दूरी? रिश्ता मजबूत करने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

How to build strong relationship with teenagers: क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के व्यक्तित्व में रातोंरात बदलाव हो गया, वह कम बात करता है, जिद करने लगा है. इसके अलावा बातें नहीं मानता, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है. यहां तक की टीचर्स भी अब उसकी शिकायत करने लगे हैं. इससे भी बड़ी बात ये है कि वह आपके साथ वक्त बिताने से कतराता है, और वो ज्यादा टाइम मोबाइल देखने में ही स्पेंड करता है. ये प्रॉब्लम अकेले आपकी नहीं है, किशोर (Teenage) होती संतान के हर माता-पिता (Parents) को अक्सर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.