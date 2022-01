हींग खरीदने से पहले जान लें ये टिप्स, बहुत काम आएंगी

Tips To Buy Good Guality Heeng Or Asafoetida: खाना बनाने के लिए हींग (Asafoetida) भी मसालों का ख़ास हिस्सा है. इसका इस्तेमाल हर किचन (Kitchen) में किया ही जाता है. ये जहां खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करती है तो वहीं खाने को पचाने (Digestion) में भी बड़ी भूमिका निभाती है. इतना ही नहीं ये खाने के बादीपन को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है.

लेकिन कई बार देखा जाता है कि खाने में हींग डालने के बावजूद न तो इसकी महक आती है और न ही इसके स्वाद का पता चलता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी-कभी हींग सही नहीं होती है. अगर आप सही और अच्छी हींग खरीदना चाहते हैं तो यहां बताये जा रहे तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं.

How To Buy Good Guality Heeng Or Asafoetida- पाउडर की जगह इस्तेमाल करें ढेले वाली हींग

कई बार हींग के पाउडर में मिलावट देखी जाती है. इसकी वजह से भी खाने में हींग का स्वाद और खुश्बू महसूस नहीं होती है. अगर आप सही हींग खरीदना चाहते हैं तो हमेशा ढेले वाली हींग खरीदें. इसमें ज्यादा खुश्बू और स्वाद होता है और इसमें मिलावट की संभावना भी कम होती है. आप ढेले वाली हींग को घर में लाकर क्रश कर पाउडर बना सकते हैम और खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं.

खुली हुई हींग न खरीदें

बाजार में कई बार दुकानदार खुली हींग भी बेचते हैं. इसमें मिलावट की संभावना ज्यादा होती है. कोशिश करें कि कभी खुली हींग न खरीदें बल्कि पैकिंग खरीदें. अगर आप दुकानदार पर विश्वास करते हैं तब भी खुली हींग खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि खुली हींग कुछ दिनों में गीली हो जाती है और उसकी खुश्बू और स्वाद भी हल्के पड़ जाते हैं जिसकी वजह से खाने में हींग का स्वाद नहीं आता है.

ऐसे करें असली-नकली की पहचान

खाने में हींग डालने के बाद भी अगर आपको इसकी खुश्बू और स्वाद खाने में महसूस नहीं होता है, तो आप घर पर इसके असली या नकली होने की पहचान कर सकते हैं. इसक लिए आप दो-तीन चुटकी हींग को चार-पांच चम्मच पानी में डालकर कुछ देर रख दें. अगर पानी दूध की तरह सफ़ेद हो जाये तो समझ लें कि हींग सही है. अगर आप चाहें तो हींग को जलाकर भी उसकी पहचान कर सकते हैं. असली हींग बहुत ही आसानी से जल जाती है. हींग के रंग पर भी ध्यान देना चाहिए. सही हींग हल्के भूरे रंग की होती है.