How To Clean And Store Mushrooms : मशरूम (Mushroom) जब हम बाजार से लेकर आते हैं तो उस पर मिट्टी जमी होती है. ऐसे में इसे पकाने से पहले अच्‍छी तरह साफ (Clean) करना बहुत ही जरूरी होता है. लेकिन मुश्किल तब आती है जब इसे साफ करने पर ये टूटने लगते हैं और इनका शेप खराब हो जाता है. यही नही, जब हम इसे साफ कर स्‍टोर कर देते हैं तो कुछ ही घंटों में ये काले पड़ने लगते हैं. ऐसे में मशरूम को साफ करना और इन्‍हें स्‍टोर करना दोनों ही चुनौतीपूर्ण लगता है. अगर आप भी ऐसी समस्‍या से दो चार होते हैं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप मशरूम को किस तरह साफ करें और स्‍टोर (Store) करें कि ये लंबे समय तक फ्रेश और शेप में रहें.