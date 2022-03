हैंड जेट या बाथरूम शॉवर में नहीं है पानी का प्रेशर तो इन 3 तरीकों से करें ठीक

How To Clean Shower To Increase Water Pressure : पानी में अत्‍यधिक मिनरल्‍स होने या जंग लगने की वजह अक्‍सर हैंड जेट (Hand Jet) या बाथरूम शॉवर (Bathroom Shower) ब्‍लॉक हो जाते हैं और पानी का फोर्स कम हो जाता है. अगर आप भी ब्‍लॉक हुए शॉवर से परेशान हैं तो यहां हम आपको कुछ आसान से उपाय बता रहे हैं जिनकी मदद से आप खुद ही इन्‍हें क्‍लीन कर सकते हैं. बाथरूम शॉवर या हैंड जेट में पानी के प्रेशर को बढ़ाने के ये हैं सिंपल उपाय (Tips).