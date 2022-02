Relationship Tips : चिड़चिड़ा है Wife का स्वभाव तो इन 5 तरीकों से करें हैंडल, नहीं बढ़ेगी दूरियां

How To Deal With Irritable Wife : आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर पत्नी (Wife) के स्वभाव में चिड़चिड़ापन (Irritable) क्यों आया है. वजह जानने के बाद खुद से यह सवाल करें कि क्या इसके पीछे आप जिम्मेदार हैं? अगर हां, तो इसके लिए आप शांति से अपनी पत्नी से सॉरी बोल सकते हैं. वहीं अगर इसकी वजह कोई और है तो उसे ठीक करने में आप मदद (Deal) कर सकते हैं. अगर उन्‍हें इग्‍नोर किया जाए तो रिश्‍ते में दरार और बढ़ जाती है. यकीन मानिये, अगर आप बुरे समय में भी पत्‍थर की तरह ढाल बनकर अपनी पत्‍नी को सहारा देंगे तो आपका रिश्‍ता (Relationship tips) लंबे समय तक काफी करीबी और भरोसे से भरा रहेगा.