How To Deal With Loneliness And Emotional Breakdown: भागदौड़ भरी जिंदगी में अकेलापन (Loneliness) महसूस होना एक आम समस्‍या होती जा रही है. घर के सदस्‍य और दोस्‍त-यार अपनी जिंदगी में व्‍यस्‍त हैं. ऐसे में हर उम्र के लोगों में अकेलापन बढ़ता जा रहा है. छोटी-छोटी बातों पर रोने लगना (Emotional Breakdown), पुरानी बातें याद आना, हर वक्‍त उदासी, काम में मन नहीं लगना आदि आज कल के जीवन का हिस्‍सा बनता जा रहा है. लेकिन अगर आप हर वक्‍त रोने का मन करता है तो हो सकता है कि आपको मानसिक रूप (Mental Health) से किसी की मदद की जरूरत हो.