घर पर करते हैं हेयर कलर? जावेद हबीब की 4 बातें हमेशा रखें याद, बालों को मिलेगा प्रोफेशनल लुक

How To Color Hair At Home: सफेद बालों की समस्‍या आजकल कम उम्र से ही होने लगती है, इसलिए अधिकतर लोग बालों को कलर करना एक अच्‍छा विकल्‍प मानते हैं. हालांकि, पार्लर जाकर हेयर कलर कराना सब के बस की बात नहीं होती. ये काफी महंगा पड़ता है और बार-बार आना कई बार संभव नहीं हो पाता. ऐसे में कई लोग घर पर ही हेयर कलर करना पसंद करते हैं और अपने हाथों से ही बालों को कलर करते हैं.

हालांकि, कई लोगों की शिकायत रहती है कि वे प्रोफेशनल की तरह बालों को कलर नहीं कर पाते और रंग काफी जल्‍दी खराब भी हो जाता है. आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए जाने माने हेयर एक्‍सपर्ट जावेद हबीब ने इंस्‍टाग्राम पर एक पोस्‍ट शेयर करते हुए कुछ टिप्‍स शेयर किए हैं. आइए जानते हैं जावेद हबीब के अनुसार, हमें बालों को कलर करते वक्‍त किन बातों को ध्‍यान में रखना जरूरी होता है.

हेयर कलर करते वक्‍त रखें इन बातों का ख्‍याल

पहले करें शैंपूजब भी आपको हेयर कलर करना हो तो पहले बालों को शैंपू से साफ कर लें. हमेशा साफ बालों में ही हेयर कलर का इस्तेमाल करें. ऐसा करने से बालों का रंग अधिक दिनों तक टिकेगा.

टाइम का रखें ध्‍यानकई लोग बालों में कलर को कई घंटे तक छोड़ देते हैं जिससे ये बालों को नुकसान पहुंचा सकता है. बेहतर होगा कि पैकेजिंग पर जितनी देर तक इसे रखने की सलाह दी गई है, इसे उतनी देर ही रखें.

कंजूसी ना करेंबालों में कलर लगाने में कंजूसी ना करें. जितने आपके बाल हैं उसी हिसाब से कलर का इस्‍तेमाल करें, अगर आप कम प्रोडक्‍ट बालों में लगाएंगे तो इससे आपको बेहतर रिजल्‍ट नहीं मिलेगा.

कंडीशनर का इस्‍तेमालबालों में कलर लगाने के बाद इसे अच्‍छी तरह से धो लें और अंत में कंडीशनर का इस्‍तेमाल जरूर करें. ऐसा करने से कलर टिगेंगे और बालों में शाइन भी आएगी. इसके अलावा बाल मुलायम रहेंगे.

