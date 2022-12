How To Do Perfect Face Massage: विंटर में स्किन का खास ख्‍याल रखने की जरूरत होती है. सही देखभाल के अभाव में स्किन डल और ड्राई होने लगते हैं. यही नहीं, उम्र से पहले झुर्रियों की भी समस्‍या हो सकती है. ऐसे में फेस मसाज स्किन केयर के लिए जरूरी माना जाता है. अगर आप चेहरे पर सही तरीके से मसाज करें तो इससे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे नेचुरल ग्‍लो आता है. इसके अलावा फेस मसाज करने से चेहरे से फाइन लाइंस कम होने से रिंकल्स भी कम नजर आते हैं. यही नहीं, विंटर में होने वाले एक्‍ने और पिंपल्‍स से भी छुटकारा मिलता है. यहां हम आपको दादी-नानी के सुझाई मसाज तकनीक के बारे में यहां बता रहे हैं जिसकी मदद से स्किन की कई समस्‍याओं को दूर किया जा सकता है.

ग्‍लोइंग स्किन के लिए फेस मसाज करने का तरीका

क्‍लीन करेंमसाज करने के लिए आप सबसे पहले फेस क्लीनजिंग करें. इसके लिए आप किसी भी क्‍लीनजर की मदद से त्‍वचा को साफ करें और गुनगुने पानी से चेहरे को साफ कर लें. ऐसा करने से चेहरे के धूल मिट्टी हट जाएगी और ये अधिक असरदार तरीके से काम करेगा.

नेचुरल ऑयल का करें इस्‍तेमालअब आप किसी बर्तन में कोई भी नेचुरल ऑयल ले लें. अब थोड़ी-थोड़ी मात्रा में तेल हथेली पर लें और उंगलियों की मदद से सर्कुलर मोशन में मसाज करें. नेचुरल ऑयल स्किन को हानि नहीं पहुंचाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने का काम करते हैं.

मसाज की शुरुआत यहां से करेंमसाज जब भी करें तो यह जान लें कि हमारे कानों के नीचे से लेकर गर्दन से पास तक लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं. बता दें कि चेहरे के टॉक्सिन इन लिम्फ नोड्स तक आकर जमा होते हैं. इसलिए आप मसाज की शुरुआत इन प्‍वाइंट से करें. आप अपनी फिंगर टिप से सर्कुलर मोशन में मसाज करना शुरू करें और हल्के हाथों से करीब 2 मिनट तक इस एरिया में मसाज करें.

तीसरा स्‍टेपअब कानों से गले तक जबड़े की रेखा तक अपनी उंगलियां घुमाते हुए लाएं. अब जबड़े के पास से होते हुए मुंह और कानों के बीच तक हल्के हाथों से मसाज करते हुए लाएं. अब तेल लगी उंगलियों को नाक की साइड से लेकर चीक बोन्स तक मसाज करते हुए आगे आएं. याद रखें कि चेहरे की मसाज हमेशा उठाते हुए करें ना की नीचे की तरफ. ऐसा करने से त्‍वचा ढ़ीली हो सकती है. अब सर्कुलर मोशन में माथे के दोनों ओर मसाज करें और उंगलियां घुमाते हुए आंखों पर आएं.

अब आखों के चारों ओर उंगलियां घुमाते हुए सर्कुलर मोशन में नाक से आंखों के किनारे पर हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट तक मसाज दें. इस पूरी प्रक्रिया को 15 से 20 मिनट तक करते रहें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)