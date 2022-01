How To Do Simple Eye Makeup : जब सिंपल आई मेकअप (Simple Eye Makeup) की बात आती है या ऑफिस मीटिंग के लिए तैयार होना होता है तो यह दुविधा रहती हैं कि आई मेकअप कैसा हो. आई मेकअप आपकी आंखों को तो खूबसूरत और आकर्षक बनाते ही हैं, आपको प्रोफेशनल लुक (Professional look) भी देते हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सही तरीके से मेकअप करें और ओकेजन के हिसाब से ही तैयार हों. कई बार ये भी समस्‍या रहती है कि आई मेकअप कुछ ही देर में ब्‍लर होने लगता है और चेहरे पर फैल जाता है. ऐसी समस्‍याओं से अगर आप भी गुजरती हैं तो यहां हम आपके लिए कुछ खास आई मेकअप का तरीका (Steps) बता रहे हैं जिसे फॉलो कर आप आसानी से ऑफिस लुक पा सकती हैं.