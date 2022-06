घर पर बनाना हो चिप्स या पापड़ तो फॉलो करें ये टिप्स, नहीं पड़ेगी धूप में जाने की जरूरत

How To Dry Chips And Papad Without Sunlight: चिप्‍स और पापड़ साल भर खाए जाने वाली चीजें हैं. मौजूदा वक्त में समय के अभाव की वजह से लोग इन्‍हें बाजार से खरीद लेते हैं और खाते हैं. हालांकि अब भी कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें पापड़ या चिप्स घर पर बनाने का शौक होता है. घर पर बने पापड़ स्वाद के साथ हाइजीन की भी गारंटी देते हैं और केमिकल से बचे रहते हैं. दरअसल बाजार में मिलने वाले पापड़ और चिप्‍स में कई ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो उन्‍हें लंबे वक्‍त तक इन्‍हें खराब होने से बचाते हैं.

ये केमिकल बच्चों और बड़ों दोनों की ही सेहत पर बुरा असर डालते हैं. ऐसे में अगर आप घर पर इन्‍हें बनाकर खाएंगे, तो ये टेस्टी के साथ-साथ हेल्दी भी साबित होंगे. अगर आप इन्‍हें बनाने और सुखाने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो यहां हम आपको बताते हैं कि आप कम मेहनत में इन्‍हें कैसे बना सकते हैं. वो भी बिना धूप में गए. चलिए जानते हैं आसानी से घर पर पापड़ बनाने और स्टोर करने से जुड़े ज़रूरी टिप्स.

इस तरह बनाएं आलू चिप्स

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ओवन में सुखाएंआलू चिप्स बनाने के लिए आप सबसे पहले आलू को मोटा या पतला अपने हिसाब से कद्दूकस कर लें और हल्का सा उबाल लें. इसे सुखाने के लिए आपको धूप में जाने की जरूरत नहीं है. चिप को सुखाने के लिए एक बेकिंग ट्रे में आलू के स्‍लाइस को रखें और इसे 10 से 12 मिनट तक प्रिहीटेड ओवन में ड्राई कर लें. कुछ ही मिनटों में आलू चिप्स सुखकर कड़क हो जाएगा. आप जब चाहें इन्‍हें तल कर इंस्टेंट इसका स्वाद ले सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: Cooking Tips: करेले की कड़वाहट दूर करना चाहते हैं तो अपनाएं ये आसान टिप्स

माइक्रोवेव में सुखाएंआप जो भी चिप्स या पापड़ बनाना चाहते हैं उन्‍हें बनाकर रख लें. अब एक-एक करके इन्‍हें माइक्रोवेव सेफ प्लेट पर रखें और 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव ऑन करें. चिप्स और पापड़ मिनटों में क्रिस्‍पी हो जाएंगे. आप इन्‍हें भी साल भर रख सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: इन बातों का ख्याल रखेंगे तो लंबे वक्त तक खराब नहीं होंगे मखाने

पंखे की हवा में सुखाएंअगर आपके घर में माइक्रोवेव या ओवन नहीं है तो आप एक हवादार कमरे में पॉलीथिन बिछाएं और उस पर चिप्स और पापड़ बिछा दें. पंखे फुल स्पीड पर कर दें और चिप्स या पापड़ को रात भर के लिए सूखने दें. सुबह तक आपके चिप्स और पापड़ सूखकर तैयार हो जाएंगे. ज़रूरत महसूस होने पर इन्हें और एक से दो दिन के लिए पंखे की हवा में अच्छी तरह सुखा लें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)