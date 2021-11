How To Dry Shoes Fast At Home : विंटर (Winter) के मौसम में अगर जूते (Shoes) साफ करने हों तो ये एक बड़ी मुसीबत बन जाती है. इन्‍हें धोने (Cleaning) में तो कई दिक्‍कत नहीं आती लेकिन जूतों को सुखाना (Dry) बड़ा काम हो जाता है. विंटर के मौसम में कई बार क्‍लाउडी वेदर हो जाता है और जूते सूखते नहीं. ऐसे में गंदे जूतों को साफ करने और उन्‍हें सुखाने के लिए हम कुछ हैक्‍स (Hacks) का उपयोग कर सकते हैं. इन हैक्‍स की मदद से विंटर के मौसम में हर तरह के जूतों को आसानी से और कम से कम समय में सुखाया जा सकता है.