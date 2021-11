How To Eat Curd For Weight Lose : शोधों में पाया गया है कि दही (Curd) के प्रयोग से 61 प्रतिशत तक वजन (Weight Lose) को कम किया जा सकता है. अगर इसे डेली डाइट (Diet) में शामिल किया जाए तो आसानी से बेली फैट (Belly Fat) की समस्‍या से भी निपटा जा सकता है. टीओआई के मुताबिक, अमेरिकन डायटिक असोसिएशन भी इस बात की पुष्टि करता है कि दही एक एक्‍सेलेंट फैट बर्नर है. इसमें मौजूद कैल्शियम की मात्रा की वजह से भी यह वजन कम करने में मदद करता है. यह बीएमआई को हेल्‍दी रखता है और बॉडी वेट को मेंटेन रखता है. बता दें कि 100 ग्राम दही में 80 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है. आइए जानते हैं दही की मदद से हम किस तरह वजन कम (How To Eat Curd For Weight) कर सकते है और इसके क्‍या अन्‍य फायदे हैं.

वजन कम करने के लिए इस तरह करें दही को डाइट में शामिल

-अगर आप रोजाना तीन टाइम खाने के साथ दही खाएं तो तेजी से वजन कम कर सकते हैं.

-आप ब्रेकफास्‍ट के लिए फ्रूट और दही मिलाकर स्मूदी बना सकते हैं और खा सकते हैं. .

-आप रोटी के साथ रायता के रूप में भी दही खा सकते हैं.

-बेहतर होगा अगर आप चीनी का इस्‍तेमाल ना करें. अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो गुड का हल्‍का प्रयोग करें.

-दही में मसाला डालकर आप छाछ के रूप में भी पी सकते हैं.

-आप दही में ड्राई फ्रूट्स और कॉर्नफ्लेक्‍स के साथ भी खा सकते हैं.

दही के अन्‍य फायदे

-जब शरीर में मेटाबॉलिज्म संतुलित नहीं होता है तो इसकी वजह से भी वजन बढने लगता है. जबकि वजन कम करने के लिए इसका सं‍तुलित होना जरूरी है.

-दही में प्रोबायोटिक्स मौजूद होता है जो पाचन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

-यह पोषक तत्वों के अवशोषण करने में भी मदद करता है.

-दही खाने से पेट लंबे समय तक भरा भरा रहता है. जिससे अधिक बार खाने से हम बच सकते हैं.

-दही लो कार्ब और हाई प्रोटीन फूड है जो इसे वजन घटाने के लिए परफेक्ट बनाता है.