मूली खाने से बनता है गैस तो जानें इसे खाने का सही तरीका, खट्टी डकार और पेट दर्द से मिलेगी छुट्टी

How To Eat Radish To Avoid Acidity : दरअसल मूली (Radish) एक एल्कलाइन (Alkaline food) फूड की कैटेगरी में आता है जिसे खाने से पेट में एसिडिटी (Acidity) की समस्‍या हो सकती है. जब हम मूली खाते हैं तो इससे शरीर का पीएच लेवल डिसबैलेंस हो सकता है. ऐसे में जब हम इसे खाने के बाद कुछ भी खाते हैं तो ऐसा लगता है कि पेट भारी हो रहा है और गले तक जलन हो रही है. इस वजह से खट्टी डकारें आने लगती हैं. कई लोगों को तो मूली से बनने वाले गैस की वजह से पेट में दर्द की समस्‍या से भी जूझना पड़ता है. लेकिन आपको बता दें कि अगर आप मूली खाने के तरीके में कुछ जरूरी बदलाव लाएं तो इससे पेट में एसिडिटी की समस्‍या दूर हो सकती है.