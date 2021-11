How To Exfoliate Your Hand : विंटर (Winter) का मौसम और सेनेटाइजर का लगातार इस्‍तेमाल. ये दोनों ही हमारी हाथों की स्किन (Hand Skin) को काफी ड्राई और बेजान बना देते हैं. ऐसे में हाथों की स्किन पर डेड स्किन के लेयर जमां हो जाते हैं. ऐसे में हाथों को एक्‍सफोलिएट (Exfoliate) करना बहुत ही जरूरी होता है. हाथों को हर सप्‍ताह अगर एक्‍सफोलिएट किया जाए तो स्किन के पोर्स साफ रहते हैं और डेड स्किन हटती रहती हैं. जिससे स्किन नरम और मुलायम रहती हैं. यहां हम कुछ घरेलू चीजों (Home Remedies) के उपयोग के बारे में बता रहे हैं जिनकी मदद से आप हाथों को एक्‍सफोलिएट कर सकते हैं.