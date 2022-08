बालों को नेचुरल बरगंडी कलर देने के लिए ट्राई करें चुकंदर, ये हैं 5 सिंपल तरीके

How To Get Burgundy Hair Color With Beetroot: अक्‍सर ये देखने को मिलता है कि सफेद बालों को छुपाने के लिए लोग या तो कलर का सहारा लेते हैं या बालों में मेहंदी लगाना पसंद करते हैं. लेकिन अगर आप कलर के साइड इफेक्‍ट से बचने के लिए नेचुरल चीजों का इस्‍तेमाल करना चाहते हैं लेकिन मेहंदी का कलर आपको पसंद नहीं है तो आप चुकंदर को अपने हेयर कलर के रूप में इस्‍तेमाल करते हैं. चुकंदर बाल को बरगंडी कलर देता है और बालों को हेल्‍दी भी रखने में मदद करेगा. दरअसल चुकंदर में बीटालेन्स पाया जाता है जो एक कलर पिगमेंट होता है. इसका उपयोग आप हेयर कलर और हेयर पैक के रूप में इस्‍तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनके इस्‍तेमाल का तरीका.

चुकंदर का इस तरह करें इस्‍तेमाल

चुकंदर हेयर मास्कबालों को नरिश करने और कलर करने के लिए आप एक कटोरी में चुकंदर का पल्‍प, 4 चम्‍मच मेंहदी पाउडर, और 2 चम्‍मच आंवला पाउडर को मिलाकर पेस्‍ट बनाएं. अब इसे बालों और जड़ों में अच्‍छी तरह से लगा लें. फिर 2 से 3 घंटे बाद बालों को धो लें.

चुकंदर शैम्पूएक बड़ा चुकंदर लें और इसे कद्दूकस कर इसका जूस निकालें. अब इसमें कोई भी माइल्‍ड शैम्पू मिलाएं और इसे बालों में लगाएं. फिर नॉर्मल पानी से इसे धो लें.

चुकंदर, अदरक और जैतून का तेलआप एक कटोरी में 2 चम्‍मच चुकंदर का जूस, एक चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक या अदरक का तेल और दो चम्मच जैतून का तेल लें. इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिलाएं और स्कैल्प पर इसे लगाएं. अब हल्‍के हाथों से कुछ देर मसाज करें और एक से दो घंटों के लिए छोड़ दें. फिर शैम्पू से बालों को धो लें.

चुकंदर और नारियल तेलएक कटोरी में एक बड़ा चुकंदर को काटकर इसका जूस निकालें. अब इसमें 4 से 5 बूंद नारियल तेल मिलाएं. अब इसे ब्रश की मदद से बालों में लगाएं. अब 2 घंटे के बाद बालों का धो लें.

चुकंदर, ब्लैक टी और गुलाब एक कटोरी में एक चुकंदर का रस निकालें और उसमें आधा कप ब्लैक टी और आधा कप गुलाब जल मिला लें. आप इसे स्‍प्रे बोतल में रखें. अब इस मिश्रण को बालों और जड़ों पर लगाएं. आप इसे 1 घंटे बाद धो लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)