कैसे पता करें ब्रा का सही साइज? Bra खरीदते समय कुछ खास बातों का रखें ख्याल

How To Get Correct Size Of Bra: सही साइज की ब्रा (Correct size of bra) पहनना उतना ही जरूरी है जितना दिनचर्या के बाकी जरूरी काम. अगर आप सही साइज की ब्रा नहीं पहनती हैं तो आपके लुक के साथ-साथ आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है. बहुत सारी महिलाएं गलत साइज की ब्रा (Bra size) पहनती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके लिए कौनसा साइज ठीक है. सही ब्रा पहनने से बॉडी पोस्चर सही रहता है. ब्रा खरीदते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि ब्रा ज्यादा टाइट न हो और आपको सांस लेने में तकलीफ न हो.