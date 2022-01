विंटर में बालों की चमक है गायब? विटामिन सी से भरपूर इन 5 चीजों से करें हेयर केयर, जानें यूज का सही तरीका

How To Get Hair Shine Naturally : विंटर (Winter) आते ही बालों में कई तरह की समस्‍याएं देखने को मिलती हैं. इनमें सबसे ज्‍यादा कॉमन प्रॉब्‍लम है बालों को डल हो जाना और इनकी शाइन (Shine) चले जाना. आमतौर पर बालों (Hair) के हेल्‍थ की बात आती है तो हम बोयोटिन की बात करते हैं. लेकिन आपको बता दें कि बालों की सेहत के लिए विटामिन सी (Vitamin C) भी बहुत ही जरूरी तत्‍व है जो बालों की चमक को बनाए रखने में सहायक होता है.