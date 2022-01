लगातार करते हैं कंप्यूटर पर काम? ऐसे दें उंगलियों को आराम

Tips to Relax Fingers During Typing: पिछले कुछ सालों में कोरोना वायरस महामारी ने ज्यादातर लोगों को घरों में सिमट कर रहने पर मजबूर कर दिया है. कोरोना के दस्तक देते ही स्कूल और ऑफिस की भागदौड़ भरी जिंदगी अचानक से थम सी गई है. ऐसे में जहां एक तरफ इंटरनेट (Internet) जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है, वहीं दूसरी तरफ मोबाइल और कंप्यूटर (Computer) ने काम और परिवार को एक-साथ संजोने में अहम योगदान दिया है.

बच्चों की ऑनलाइन क्लास (Class) से लेकर ऑफिस की मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम की पहल के कारण वर्तमान में आलम यह है कि मोबाइल और कंप्यूटर के बिना कोई काम संभव नहीं है. हालांकि, इसका एक दूसरा पहलू भी है. घंटो कंप्यूटर और लैपटॉप पर टाइपिंग करने के कारण हाथों, कंधे और कमर में दर्द, आंखों में तकलीफ जैसी समस्याएं भी आम हो गयी हैं. इसी फेहरिस्त में टाइपिंग करने के कारण उंगलियों में उठने वाले दर्द का भी नाम शामिल है. तो आइए जानते हैं उंगलियों के दर्द से निजात पाने के कुछ आसान तरीके.

उंगलियों के दर्द से ऐसे पाएं निजात (Tips to get rid of fingers pain)

हाथों को स्ट्रैच करना है जरूरी

कई बार हम काम में इतना मशगूल हो जाते हैं, कि कंप्यूटर पर घंटों बिताने के बाद भी हमें समय का अहसास नहीं होता है. लेकिन बाद में इसका असर सीधा हमारे शरीर और स्वास्थ पर पड़ता नजर आता है. ऐसे में बेहद जरूरी है कि लगातार कई घंटों तक काम करने से बचा जाए और कुछ-कुछ देर का ब्रेक लिया जाये. साथ ही ब्रेक में अपनी उंगलियों को स्ट्रैच करना न भूलें. काम के बीच में भी थोड़े-थोड़े समय पर मुठ्ठी खोलने और बंद करने से उंगलियों के दर्द को आराम मिलेगा.

कंप्यूटर को सही पोजीशन में रखें

जी हां, कंप्यूटर और लैपटॉप की सही पोजीशन का आपकी उंगलियों से सीधा संबंध होता है. कहीं पर भी बैठ कर काम करने की आदत का असर हमारे शरीर के साथ-साथ उंगलियों पर भी पड़ता है. ऐसे में कंप्यूटर और लैपटॉप को उसी जगह रखने की कोशिश करें, जहां आपको टाइपिंग करने में परेशानी न हो. मेज और कुर्सी इसके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं.

हाथों पर ज्यादा दबाव न डालें

कई बार हम अपनी सहूलियत के अनुसार बिस्तर पर लेट कर या कहीं भी बैठ कर काम करना शुरु कर देते हैं. जिससे हमारे हाथों पर दबाव पड़ता है और उंगलियों में दर्द होने लगता है. इसीलिए उंगलियों को आराम देने के लिए हाथों की पोजीशन का भी ध्यान रखना बेहद जरुरी है.