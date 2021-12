Tips To Get Rid Of Bad Breath: मुंह की दुर्गन्ध से हैं परेशान? इन तरीकों से दूर कर सकते हैं समस्या

Tips To Get Rid Of Bad Breath: मुंह से आने वाली दुर्गन्ध की वजह कई हो सकती हैं. इनमें आंतों में खाना सड़ना, पाचन क्रिया का सही न होना, कब्ज रहना, पायरिया और दांतों से सम्बन्धी तमाम दिक्कतें शामिल हैं. वैसे देखा जाये तो मुंह की दुर्गन्ध (Bad breath) की इस दिक्कत (Problem) को लोग स्वास्थ्य के नजरिये से ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं. लेकिन शर्मिंदगी का अहसास करवाने वाली इस परेशानी को दूर करने के लिए वो घरेलू नुस्खों (Home remedies) की तलाश में जरूर रहते हैं.