बिंदी लगाने से माथे पर हो एलर्जी, तो इन नेचुरल चीजों का करें इस्तेमाल

Tips to get rid of bindi allergy: किसी स्पेशल ओकेजन पर सजते-संवरते समय ज्यादातर महिलाएं बिंदी लगाना नहीं भूलती हैं. खासकर शादी-शुदा महिलाएं बिंदी को सुहाग की निशानी के रूप में हमेशा माथे पर लगाए रहती हैं. बेशक बिंदी महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाने का काम करती है. मगर कई महिलाओं को बिंदी लगाने से एलर्जी (Bindi allergy) भी हो जाती है. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय आपको एलर्जी से निजात दिलाने में कारगर हो सकते हैं.

दरअसल, बिंदी को त्वचा पर चिपकाने के लिए पैरा टर्शियरी ब्यूटिल फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है. जिसकी वजह से सेंसिटिव स्किन पर बिंदी लगाने से एलर्जी होने का खतरा रहता है. वहीं आईब्रोज के बीच में सफेद निशान, जलन, खुजली और ड्रायनेस बिंदी से होने वाली एलर्जी के ही लक्षण होते हैं. हालांकि कुछ नेचुरल चीजें आपको एलर्जी से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं.

तिल का तेल लगाएं

बिंदी से एलर्जी होने पर आप तिल के तेल की हेल्प ले सकती हैं. इसके लिए उंगलियों पर 2-3 बूंद तिल का तेल लेकर एलर्जी वाली जगह की मसाज करें और थोड़ी देर तक बिंदी ना लगाएं. इससे आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी.

एलोवेरा जेल होगा मददगार

एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-सेप्टिक गुणों से युक्त एलोवेरा जेल एलर्जी खत्म करने का कारगर नुस्खा साबित हो सकता है. इसके लिए रोज रात को सोने से पहले माथे पर एलोवेरा जेल अप्लाई करें और इसे रात भर के लिए छोड़ दें. इससे कुछ ही समय में एलर्जी गायब हो जाएगी.

नारियल का तेल लगाएं

नारियल के तेल को त्वचा का बेस्ट मॉइश्चराइजिंग एजेंट माना जाता है. ऐसे में बिंदी की एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए आप नारियल का तेल अप्लाई कर सकती हैं. इससे आपकी एलर्जी खत्म होने के साथ-साथ एलर्जी का सफेद निशान भी आसानी से मिट जाएगा.

कुमकुम का करें इस्तेमाल

बिंदी से एलर्जी होने पर आप कुमकुम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं. बता दें कि एंटी-बैक्टीरियल गुणों से युक्त कुमकुम की तासीर ठंडी होती है. ऐसे में कुमकुम लगाने से आपको एलर्जी में खुजली और जलन से राहत मिलने लगेगी. साथ ही आपको माथे पर बिंदी की कमी भी महसूस नहीं होगी.

मॉइश्चराइजर लगाएं

गर्मी के मौसम में अक्सर ड्रायनेस के कारण माथे पर बिंदी लगाने से एलर्जी होने का खतरा रहता है. ऐसे में मॉइश्चराइजर लगाने से त्वचा की नमी बरकरार रहेगी. साथ ही आपको एलर्जी से भी चुटकियों में छुटकारा मिल जाएगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)