जल गई है Skin तो न हो परेशान, इन उपायों से जल्द मिलेगा आराम

How To Get Rid Of Burn Pain : कई बार किचन में काम करते करते हमारा ध्‍यान भटकता है और लापरवाही या अनजाने में हम अपना हाथ जला (Burn) बैठते हैं. अगर इंज्‍यूरी अधिक खतरनाक तरीके से हुई है और काफी ज्‍यादा जल गया है तो हम अस्‍पताल जाते हैं लेकिन अगर कम जला हो तो घर पर रहते हुए ही हम घरेलू नुस्‍खों (home Remedies) या दवाओं की मदद से उसे ठीक कर सकते हैं. ये घरेलू उपाय आपकी जलन को तुरंत रिलीफ देता है और फफोले नहीं बनते है. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि अगर कभी हाथ जल जाए तो आपको सबसे पहले कैसे इसका इलाज करना चाहिए.