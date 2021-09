How To Get Rid Of Cockroaches: कई बार हम अपने किचन, बा‍थरूम समेत सारे घर को साथ-सुथरा रखते हैं लेकिन जब रात के समय लाइट ऑन करते हैं तो वहां कॉकरोच (Cockroaches) का उत्‍पात देखने को मिलता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप ऐसे अकेले नहीं हैं. दरअसल, ये घर के बाथरूम और किचन (Kitchen) के नालों में अपना घर बना लेते हैं और बहुत जल्द पूरे घर में फैल जाते हैं. ऐसे में जब घर में गतिविधि खत्‍म होती है तो ये बाहर आकर भोजन तलाशने लगते हैं और किचन में रखी खाने-पीने की चीजों के पास पहुंच जाते हैं.

इनकी वजह से इंफेक्शन और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या भी हो सकती है. ऐसे में अगर आप इन्‍हें बिना किसी हानिकारक कैमिकल का प्रयोग किए भगाना चाहते हैं तो यहां हम आपको बता रहे हैं कुछ सिंपल ट्रिक्स (Tricks).

कॉकरोच भगाने के आसान उपाय

1. बेकिंग सोडा

कॉकरोच भगाने के लिए आप बेकिंग सोडा को बाथरूम की नाली और किचन के सिंक आदि के आसपास छिड़कें. बेकिंग सोडा की स्मेल बहुत ही स्‍ट्रॉन्‍ग होती है जिससे कॉकरोच दूर भागते हैं और घर में नहीं आते. आप एक कप गुनगुने पानी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा घोल दें और इस मिश्रण को नाली में डाल दें. ऐसा करने से वहां मौजूद कॉकरोच मर जाएंगे.

2. बोरिक एसिड

बोरिक एसिड की मदद से भी आप कॉकरोच से छुटकारा पा सकते हैं. आप इसे रात के समय बाथरूम के नालों, किचन सिंक आदि जगहों पर डाल लें.

3. सफेद सिरका

घर से कॉकरोच भगाने के लिए आप सफेद सिरके का प्रयोग कर सकते हैं. इसका प्रयोग करने के लिए आप सिरका और पानी को बराबर मात्रा में मिला लें और प्रभावित जगहों पर छिड़क दें. इसकी महक से कॉकरोच भाग जाएंगे.

4. गर्म पानी

अगर आपके नालों में कॉकरोच का भरमार है तो आप इनसे छुटकारा पाने के लिए नाले में खौलता हुआ पानी डाल दें. आप चाहें तो इसमें बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं. इससे जमी गंदगी भी साफ हो जाएगी और कॉकरोच भी मर जाएंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)